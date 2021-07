Neuer Maria-Gail-Trainer Kunic muss Rückschlag hinnehmen!

Details Freitag, 23. Juli 2021 11:06

Durch den Abgang von Neven Ilic zum VSV wurde beim SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch die Position des Cheftrainers vakant. Der Klub wurde schnell fündig, verpflichtete Dragan Kunic vom Lokalrivalen Landskron. Der erfahrene Trainer soll Maria Gail im vorderen Drittel halten, optimalerweise verbessern, muss aber den langen Ausfall eines Schlüsselspielers hinnehmen.

Dragan Kunic- ein Mann mit Meriten

Der neue Coach feierte in seiner Trainerkarriere bereits einige Meister- und Vizemeistertitel. Mit Wernberg, den Carinthians Soccer Women, Fürnitz (Meister) und Landskron feierte er große Erfolge. Am längsten hielt es ihn bei Landskron, wo er sieben Saisonen diente und einmal über die Relegation in die Kärntner Liga aufstieg (2009/10). Die letzte Saison beendete er mit Landskron auf Rang 6 in der Westliga.





Dragan Kunic (hier noch bei Landskron) muss als Neo-Coach den langen Ausfall von Ivan Drmac hinnehmen. Foto: SOBE

Maria Gail mit Ambitionen

Sechster wurde auch sein neuer Verein in der abgelaufenen Saison und das soll sich nach den Vorgaben von Obmann Harald Uggowitzer verbessern: “Wir wollen heuer unter die Top 5!” Ganz vorne sieht er neben Velden Faaker See, natürlich auch Rothenthurn. “Dann wollen wir uns bald einreihen.”

Schwere Verletzung von Ivan Drmac

Im KFV-Cup gab es gegen Ledenitzen ein 5:1-Schützenfest, was zur Nebensache geriet, weil sich Offensivmann Ivan Drmac in der 36. Minute schwer verletzte. Kreuzbandriss, so die erschütternde Diagnose, der Schlüsselspieler fällt den gesamten Herbst aus. “Wir hätten lieber verloren”, so ein bestürzter Uggowitzer. Die Mannschaft selbst hat sich im Sommer kaum verändert, als Zugang präsentiert Maria Gail Raphael Kattnig (Feffernitz), Obmann-Sohn Florian Uggowitzer versucht sich bei der Admira Villach in der Kärntner Liga.