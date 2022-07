Ledenitzen lässt mit steirischem Promi-Trainer aufhorchen!

Details Freitag, 15. Juli 2022 15:47

Die DSG Ledenitzen stieg etwas unglücklich von der Westliga in die 1. Klasse B ab. Die Wunden sind aber bereits geleckt, die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. An der Linie steht mit Michael Krenn ein erfahrener Mann, der für prominente Vereine aus der grünen Mark zwischen den Pfosten stand.





Mustafa Keceli (re) präsentiert Michael Krenn als neuen Cheftrainer (Foto KK)

Michael Krenn, ÖFB-Cupfinalist mit Alpine Donawitz (DSV Leoben)

Michael Krenn (66) siedelte sich jüngst in Ledenitzen an, kam mit dem Verein ins Gespräch und leitet seit diesem Sommer die Geschicke am DSG-Platz. Ein Mann mit einer imposanten Spieler-Vita, hütete als Schlussmann für den GAK, Flavia Solva und Alpine Donawitz das Tor. Bei Letzteren stand er sogar am 5. Juni 1995 im ÖFB-Cupfinale. Im Ernst-Happel-Stadion bezwang ihn mit Peter Guggi ausgerechnet ein Leobner im Dienste von Rapid zum einzigen Treffer, nach einer ansprechenden Leistung des gesamten Teams. Nach seinem Karriereende war er zunächst als Tormanntrainer für Sturm Graz und Austria Wien aktiv, ehe er bei den Grazer Blackies zum Co-Trainer avancierte. Danach trat er etwas leiser, sein Weg führte ihn ins steirische Unterhaus, zuletzt betreute er den SV Thörl. Ein Mann mit einer beeindruckenden Visitenkarte also, den sich Ledenitzen da anlachte. Funktionär Mustafa Keceli, nicht ohne Stolz: „Ein schöner Zufall, ein Glücksfall für uns.“

Sofortiger Wiederaufstieg kein Thema

In der Transferperiode musste Ledenitzen einige ziehen lassen. Alexander Reichmann (IV, 9 Jahre beim Verein zu Landskron) & Goalgetter Mario Besic (Hermagor), sowie Goalie Alexander Moser schmerzen besonders, gibt Keceli zu: „Der Abstieg liegt uns immer noch im Magen, den wollten wir unbedingt verhindern, weil bei uns was unterligataugliches nachkommt. Immerhin konnten wir den Rest vom Kader halten und zwei Kicker davon überzeugen, noch eine Saison anzuhängen.“ Neu in Ledenitzen sind Schlussmann Kevin Wrolich (Techelsberg), 6er Sandi Jeliz (SLO), sowie ein Trio vom Nachbarn aus Wernberg.

In der ersten 1b-Saison ist der direkte Wiederaufstieg kein Thema: „Favoriten sind andere, Rothenthurn, Maria Gail & Faak“, so Keceli, der sich aber unmittelbar hinter diesem Trio einreihen möchte: „Top 5 sind das Ziel.“