SV Egg: Mittelfeldplatz als angestrebtes Ziel & Jugendförderung im Fokus

Der SV Egg spielte im Herbst langer unter den Top 5 mit und war für so manche Teams ein großer Stolperstein in der 1. Klasse B. Gegen Ende der ersten Saisonhälfte fehlten dann aber die positiven Ergebnisse und man musste sich über den Winter mit dem 6. Tabellenplatz zufriedengeben. Im Frühjahr läuft es ergebnistechnisch noch nicht wunschgemäß, in den bisherigen drei Spielen konnte man keinen Punkt holen und musste bereits zehn Gegentore verkraften. Ligaportal sprach mit Trainer des nunmehr Tabellenneunten, mit Wolfgang Mörtl.

Jugendförderung als großes Ziel für die nächsten Jahre

Die Jugendförderung wird beim SV Egg großgeschrieben, dadurch konnten viele junge Spieler, wie Steinwender, Koller, Mörtl und Domenig bereits jetzt Kampfmannschaftserfahrung sammeln.

Jure Zeljak und Mario Tscheliessnig sollen als arrivierte Spieler den "jungen Wilden" zeigen, wie man sich Woche zu Woche kontinuierlich verbessert. „Wir wollen jungen Spielern eine Plattform geben und ihnen die Möglichkeit auf Wettkampfniveau bieten“, so Trainer Mörtl.

Derby vor mehr als 400 Zusehern

Das Derby gegen Nötsch ging am vergangenen Wochenende mit 2:3 verloren. Nach der 1:0-Pausenführung und einer guten Leistung wurde man am Ende doch nicht belohnt, weil man in der Schlussphase durch Tore von Ventre (86.) und Mosser (90.+3) um den verdienten Ertrag gebracht wurde und dadurch den Frühjahrsauftakt mit drei Niederlagen in drei Spielen in den Sand gesetzt hat.

In einer hart geführten Partie (acht Gelbe und eine gelb-rote Karte) konnte das junge Team von Coach Mörtl lange mithalten und war mindestens ebenbürtig gegen das beste Frühjahrsteam. Für viele seiner jungen Spieler war es trotz der späten Gegentreffer eine super Erfahrung, da man gerade in diesen unteren Ligen nicht immer vor 400 Zusehern spielen darf.

Saisonziel erreicht

„Unser Ziel war es junge Spieler zu entwickeln, einen gefestigten Mittelfeldplatz zu belegen und tolle Spiele für unsere Fans zu liefern“. Ein Ziel, welches die Mannen von Trainer Mörtl schon jetzt erreicht haben.

Aufgrund der Rückziehung von Stockenboi gibt es keinen Absteiger, alle Teams können befreit aufspielen und ihre Fans mit tollem Offensivfußball verwöhnen. Wenn man auf die ersten Spiele blickt, fragt man sich, wieso man nach der Hinrunde lediglich auf Platz 8 zu finden ist. „Leider kam gegen Ende der Hinrunde ein kleiner Einbruch, aber ich bin trotzdem zufrieden mit der Leistung meines Teams im vergangenen Herbst.“

Keine Verletzungssorgen

Der kleine Kader von Egg kann immer ein Spiel mit dem Feuer sein, aber man hat glücklicherweise keine groben Verletzungssorgen. Natürlich kommen Wehwehchen immer wieder vor und sind nach der langen Wintervorbereitung auch keine Seltenheit. „Oberste Priorität ist es, unsere Zuversicht und unser Selbstvertrauen zurückzubekommen und ehestmöglich anzuschreiben.“

Auf die Frage, wer Meister wird, antwortet er klar und direkt mit: “Faak (Ann.: FC Faakersee) wird sich das heuer nicht mehr nehmen lassen.“ Im nächsten Spiel geht es ausgerechnet gegen den Tabellenprimus, gegen den man sich teuer verkaufen möchte.

Die "wichtigeren" Begegnungen gibt es nächste Woche in der Doppelrunde, in der man zuerst auf Schiefling/St. Egyden trifft und zwei Tage später nach Malta muss.

