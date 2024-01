ATUS Nötsch will unter den Top 5 bleiben

1. Klasse B

Details Dienstag, 23. Januar 2024 12:00

Der ATUS Nötsch liegt in der Meisterschaft der 1. Klasse B im ausgegebenen Soll. Vor der Saison wurde ein Platz unter den Top 5 als Ziel ausgegeben und mit Platz 5 zur Pause liegt man auf gutem Weg das gesetzte Ziel am Ende auch zu erreichen, auch wenn noch neun weitere Spiele auf die Mannschaft im Frühjahr wartet. Zudem feiert der Verein im heurigen Jahr sein 70-jähriges Bestandsjubiläum.

Junge Spieler kompensieren die Ausfälle

Nach 15 Spielen kann der ATUS Nötsch sieben Siege und drei Remis verbuchen, woraus sich 24 Punkte ergeben und damit Platz 5 in der Tabelle. Mit einem Torverhältnis von 26:19 liegt man auch hier mit +7 im positiven Bereich. Mit nur 19 Gegentoren stellt man zudem die zweitbeste Defensive der Liga. In der Offensive gibt es aber etwas Nachholbedarf, denn mit nur 26 Treffern liegt man bei den erzielten Toren lediglich auf Rang 8 im Vergleich zu den anderen Offensivabteilungen. „Ziel war ein Platz unter den Top 5. Wir hatten während der Meisterschaft einen kurzen Durchhänger, sind im Cup aber weit gekommen, sind aber auf gutem Weg das Ziel zu erreichen. Wir hätten sicher den ein oder anderen Punkt mehr machen können, aber so ist es eben. Man muss auch erwähnen, dass wir großes Verletzungspech im Herbst hatten, aber die Ausfälle konnten unseren jungen Spielern, denen wir die Chancen gegeben haben, gut kompensieren“, zieht Trainer Thomas Gilgenreiner ein Fazit über den Herbst.



Verletzte kommen retour

Angesprochen auf personelle Veränderungen wird unsere Frage verneint. Der Kader wird unverändert bleiben bzw. sei noch nichts bekannt, dass sich daran etwas ändern sollte. Somit wird die Transferzeit in Nötsch wohl ruhig von statten gehen. Die verletzten Spieler sollten aber wieder retour kommen, dann wird der Kader groß genug für das Frühjahr sein. Zum ersten zum Training bittet Trainer Gilgenreiner seine Mannen am 29. Jänner und damit ca. eine Woche später als die Mannschaften aus den bisherigen Interviews. Auch ein 4-tägiges Trainingslager ist für den ATUS Nötsch geplant, jedoch erst im März. Startet doch auch die Meisterschaft in der 1. Klasse B erst im April und gibt daher eine lange Vorbereitungszeit aus. „Am Ende bleibt das Ziel Top 5, es darf aber ruhig der eine bessere Platzierung als derzeit sein“, gibt sich Gilgenreiner kampfeslustig.