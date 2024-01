Malta vollzieht einen Umbruch

1. Klasse B

Details Dienstag, 23. Januar 2024 08:00

Beim SV Malta hat sich im vergangenen Sommer einiges getan. Im Dunstkreis der Abmeldung vom SV Sachsenburg und dem Zwangsabstieg der 1b Mannschaft vom ASKÖ Gmünd/SV Lendorf gab es einige Spieler in Oberkärnten am Markt. Diese Chance nutzte man um sich von einigen Legionären zu trennen und durch heimische Spieler zu ersetzen. Am Ende tauschte man fast eine komplette Mannschaft aus. Der neue Kader muss sich aber erst finden, daher war die Zielsetzung für die Mannschaft der 1. Klasse B vor der Saison nicht all zu hoch gegriffen.

Nur nicht absteigen

„Im Sommer gab es einen riesen Umbruch aufgrund der Neuausrichtung im Verein. Wir gaben neun Spieler ab und holten acht Spieler neu dazu. Daher war und ist das Ziel in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, erzählt uns Trainer Martin Abwerzger. Mit zwölf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz ist man weit davon entfernt und dementsprechend zufrieden mit der Leistung, aber ausruhen darf man sich noch nicht. Auch beäugt man die Leistungsschwankungen zwischen einzelnen Spielen etwas kritisch, führt dies aber auf den Umbruch zurück und gibt der Mannschaft Zeit sich zu finden. Die 14 Punkte im Herbst holte man mit vier Siegen und zwei Remis aus den 15 Spielen. Untypisch für einen Tabellenvorletzten ist es, dass man mit nur 24 Gegentoren die drittbeste Defensive der Liga stellt. Luft nach oben sieht man also in der Offensive, welche nur für 15 Tore sorgte und damit auch die zweitschlechteste der Liga ist. „Wir wollen im Frühjahr so schnell wie möglich das Thema Abstieg beenden und uns weiter stabilisieren. Vielleicht können wir dabei auch den einen oder anderen Platz gut machen“, erzählt uns Abwerzger seine Pläne für 2024.



Früher Trainingsstart in Malta

„Trainingsstart ist am 12. Jänner“, teilt uns der Coach mit. Damit ist man wesentlich früher dran als viele Ligakonkurrenten. Allerdings wird im Jänner nur zweimal pro Woche und im Feber dreimal pro Woche trainiert, was etwas weniger als bei anderen sein dürfte. Auf ein Trainingslager im Ausland wird verzichtet, man plant aber einige Aktivitäten an Wochenenden um die Moral und Teamgeist zu stärken. Auf dem Transfermarkt wird man in dieser Transferperiode nicht tätig. Man zieht zwei Spieler aus der Challenge zur Kampfmannschaft und hofft auf ein Comeback von Patrick Jury. Aber auch Abseits des grünen Rasens tut sich was beim SV Malta. Am 10. Feber findet der alljährliche Fasching statt und am 15. Juni veranstaltet man ein Fußball-Dart-Turnier.