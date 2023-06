Letztes Spiel in der 1. Klasse! Gmünd/Lendorf 1b verliert knapp gegen Schiefling

Details Freitag, 09. Juni 2023 14:17

Die SG ASKÖ Gmünd/FC Lendorf 1b muss nach dieser Saison den Gang in die 2. Klasse antreten. Grund dafür ist nicht die sportliche Leistung der Liesertaler (immerhin belegen sie mit 23 Punkten den 11. Rang in der 1. Klasse B), sondern der Abstieg der Kampfmannschaft des ASKÖ Gmünd von der Kärntner Liga in die Unterliga. Die KFV-Regularien besagen nämlich, dass die B-Mannschaft zumindest zwei Klassen unter der Kampfmannschaft spielen muss. Somit muss die SG nächste Spielzeit absteigen und bestritt an diesem Fronleichnamstag das letzte Spiel in der 1. Klasse B. Dieses ging knapp gegen die SG ASKÖ Schiefling/ASKÖ St. Egyden mit 1:2 verloren.

Wenig los in Hälfte eins

Nachdem die Gmündner in den letzten vier Matches mit vielen Ausfällen 20 Gegentreffer kassiert hatten, wollten sie ich in dem Match gegen die Elf vom Wörthersee nochmal ihr Bestes geben. Zum Anpfiff der Partie um 17:30 Uhr hatten sich ungefähr 80 Zuseher am Gmündner Sportplatz eingefunden und diese sahen zu Beginn ein Match, das eher im Mittelfeld und der Defensive ausgetragen wurde. Außer ein oder zwei Abschlussversuche waren in der ersten halben Stunde nichts dabei. Mit dem ersten gut gespielten Angriff erzielten dann die Gäste in der 36. Minute durch Philipp Glanzer das 0:1. Dies war aber schon alles, was in der ersten Hälfte zu sehen war.

Gmünd gleicht aus, Schiefling erzielt Siegestreffer

Den zweiten Durchgang starteten die Heimischen dann offensiver. Als noch in Minute 47 ein Schuss von Michael Kohlmaier pariert wurde, probierte er es drei Minuten später nochmal aus der Distanz und konnte sich mit einem Treffer belohnen. Das Match war wieder ausgeglichen. Als die Zuseher schon dachten, es würde mit einem Remis enden, verwertete Patrick Leczek den Nachschuss eines Lattenpendlers in der 79. Minute und brachte sein Team wieder in Front. Der Ausgleich gelang den Gastgebern in der Schlussphase nicht mehr und so war die knappe 1:2-Niederlage für die SG Gmünd/Lendorf im letzten Saisonspiel besiegelt.

Michael Siller, Co-Trainer SG Gmünd/Lendorf 1b:

„Für beide Teams ging es natürlich in diesem Match um nichts mehr. Wir hatten viele Ausfälle zu beklagen, was zur Folge hatte, dass drei Torleute in der Startaufstellung am Feld standen. Dennoch haben wir mit dezimierter Mannschaft guten Fußball gespielt und können trotz der knappen Niederlagen von einem versöhnlichen Abschluss sprechen. Das Saisonziel, der sportliche Nicht-Abstieg mit vielen jungen Spielern, wurde erreicht. Was die kommende Spielzeit angeht, steht noch nicht fest, ob wir eine B-Mannschaft in der 2. Klasse stellen werden oder ein Challenge-Team. Das wird der Vorstand in den nächsten Wochen entscheiden.“

Die SG Gmünd/Lendorf 1b schließt Saison auf den 11. Tabellenrang ab, der ihnen im Endeffekt wegen des Zwangsabstiegs aber nicht zum Klassenerhalt verhilft. Die SG Schiefling/St. Egyden festigt sich mit diesem Sieg Platz sechs in der 1. Klasse B.

