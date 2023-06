SG Gmünd/Lendorf 1b geht in Maria Gail unter

Details Sonntag, 04. Juni 2023 18:40

In der vorletzten Runde der 1. Klasse B empfängt der SV Maria Gail die SG ASKÖ Gmünd/FC Lendorf 1b zum letzten Heimspiel der Saison. Für beide Vereine ging es in diesem Spiel nichts mehr, da sich Rothenthurn durch den Auswärtserfolg selbst zum Meister krönte und die Spielgemeinschaft außer Gefahr im Abstiegskampf ist. Ziel bei den Heimischen war es daher ihren Stürmer Jan Logar auf den Weg zur Torjägerkanone zu unterstützen, was dieses Wochenende bestens gelang.

Gute Anfangsphase der Heimelf

Wir schreiben erst die sechste Minute, da durften den die Heimischen erstmals jubeln. Ihr Topscorer Jan Logar versenkte die Kugel nach toller Vorarbeit seiner Mitspieler im Gehäuse der Oberkärntner – 1:0. Es dauerte nur wenige weitere Minuten und in der 13. Minute stellte man durch Martin Krampl bereits auf 2:0. Vor der Pause gelang Jan Logar in Minute 24 noch das 3:0, ehe der Unparteiische nach sonst ruhigen Minuten bei 3:0 Spielstand die Spieler zum Pausentee bat. Das es in diesem Spiel nochmal zu einer Wende kommen sollte, glaubte an diesem Tag wohl niemand mehr.



Tore im Minutentakt zum Schluss

Nach nur vier Minuten nach Wiederanpfiff stellte die Heimelf erneut durch Martin Krampl in Minute 49 auf 4:0. Nun dauerte es etwas, ehe sich am Spielstand wieder was tat. Die Heimelf rotierte durch und wechselte mehr durch, dadurch stockte es etwas im Spielfluss, denn erst in Minute 72 konnte man auf 5:0 stellen – Torschütze der eingewechselte Maximilian Leon Ulbing. Das Spiel ging gegen Ende zu, man dachte wohl das wars am heutigen Tag, aber da kamen die sechs glorreichen Minuten von Lan Logar. Er schaffte es in den Minuten 82, 83, 86 und 88 den Spielstand von 5:0 auf 9:0 zu erhöhen und sein Tagestorkonto mit sechs (!!) Toren zu füllen. Damit übernimmt er die Führung in der Torschützenliste der 1. Klasse B.



Dragan Kunic (Trainer SV Maria Gail):

„Heute war ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Wenn man 9:0 gewinnt kann man auch wenig anderes sagen. Außergewöhnlich waren die sechs Tore unseres Stürmers Jan Logar. Die Mannschaft hat ihm heute super unterstützt und so ziemlich jeden Ball im Strafraum auf ihn gespielt, damit er es schafft Torschützenkönig zu werden. Es schmerzt etwas, da es heute mein letztes Heimspiel als Trainer beim SV Maria Gail war. Ich hatte hier sehr schöne Jahre, wir hatten viel Erfolg. Ab nächster Saison bin ich Trainer beim SV Wernberg.“

