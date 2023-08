In Nötsch gab es für Malta nichts zu holen

Details Montag, 07. August 2023 09:07

Der ATUS Nötsch empfing zur 2. Runde der 1. Klasse B die Kontrahenten vom SV Malta. Auch das war eine der wenigen Spiele, welches trotz der katastrophalen Wetterbedingungen der letzten Tage in Kärnten, ausgetragen werden konnte. Der SV Malta starte mit einem Sieg in die Meisterschaft, die Heimischen vom ATUS Nötsch gingen in der ersten Runde als Verlierer vom Platz, hatten daher wohl für das Spiel einiges vor.

Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Mit Ankick vom Spiel drängten die Heimischen sofort auf Kommandoübernahme über das Spielgeschehen in Nötsch. Nach nur wenigen Minuten hatten man auch schon die erste Torchance, welche aber noch pariert werden konnte von den Gästen. Diesen unterlief beim Herausspielen aber ein Fehler, welchen Aleksander Palamar ausnutzte und nach nur drei Minuten zur 1:0 Führung der Heimischen einnetzte. Es dauerte nur wenige Minuten ja wurde in Nötsch erneut gejubelt. In Minute neun, traf Christian Lussnig nach einem Angriff über die Seite und Stanglpass zur Mitte ins Gehäuse der Gäste. Nötsch kontrollierte weitgehend das Spielgeschehen, ließ selbst wenig zu, wurde kurz vor der Pause aber etwas nachlässig. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld, spielte Malta mit einem schnellen tiefen Pass durch die Mitte Philip Bernd Aschbacher gekonnt in Szene. Dieser lief seinen Bewachern davon auf ein Eins-gegen-Eins Duell mit dem Nötscher Schlussmann und ließ im dabei keine Chance – 2:1 in Minute 36.



Malta drängte zurück ins Spiel

Die zweiten 45 Minuten begannen wie die ersten aufgehört hatten, mit einer Drangphase der Gäste aus Malta. Nötsch konzentrierte sich die ersten Minuten vorwiegend auf die Defensive und setzte mit Konter kurzzeitige Nadelstiche. Bei einem dieser Nadelstiche kam es im Strafraum vom Malta zu einem strafbaren Handspiel, wodurch der Unparteiische für Nötsch auf den Punkt zeigte. Jernej Schwarzmann ließ sich die Chance nicht nehmen und trat zum Elfmeter an und verwandelte diesen zum 3:1 für den ATUS Nötsch in der 55. Minute. Malta versuchte mit einigen Wechseln nochmal Schwung in das eigene Spiel zu bekommen, doch die Heimischen spielten ab dem 3:1 Treffer das Spiel kontrolliert und trocken nachhause.



Thomas Gilgenreiner (Trainer ATUS Nötsch):

„Wir hatten einen sehr guten Start mit dem Doppelschlag. Bis etwas zur 30. Minute der ersten Spielhälfte hatten wir das Spiel auch in Griff, dann kam Malta besser ins Spiel und ihnen gelang auch der Anschlusstreffer. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Malta mehr Chancen und hat auf das 2:2 gedrückt, aber dann konnten wir durch einen Elfmeter auf 3:1 stellen und ab da haben wir das Spiel trocken nachhause gespielt. Über das ganze Spiel gesehen haben wir also sicherlich verdient gewonnen.“

