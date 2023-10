Maria Gail gewinnt nach Startschwierigkeiten gegen Feffernitz

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 17:23

Der Titelfavorit aus Maria Gail empfing in der 13. Runde der Meisterschaft der 1. Klasse B die Gäste vom SV Rapid Feffernitz zum Duell. Auch in der heurigen Saison spielen die Heimischen wieder im vorderen Drittel der Tabelle mit, die Gäste gastieren wie bereits in der abgelaufenen Saison wieder im hinteren Drittel. Damit sollten die Rollen vor dem Spiel schon klar vergeben sein. Mit dem Sieg bleiben die Villacher damit an der Spitze dran und steigern sich um einen Platz nach oben.

Gäste gehen in Führung und schwächen sich selbst

Die Hausherren konnten ihre Stärke, den Ballbesitz diesmal nicht ausspielen, da der Untergrund an diesem Tag in keinem guten Zustand war. Beide Teams hatten daher so ihre Probleme einen guten Spielaufbau zu vollbringen und dementsprechend blieb es auch recht ruhig in den ersten 45 Minuten bis auf wenige Ausnahmen. Die erste Ausnahme lieferten die Gäste in der 37. Minute als Domen Potocnik die Feffernitzer mit 0:1 in Führung brachte. Kurz vor der Pause hatte Blaz Jamsek noch einen schwachen Moment, denn der Unparteiische schickte ihn nach einer Tätlichkeit direkt mit rot vom Platz und damit vorzeitig unter die Dusche. Mit dem Spielstand von 0:1 und einem Mann weniger auf Seiten der Gäste ging es auch in die Pause.



Hausherren drehen das Spiel

Auch mit einem Mann mehr konnten die Maria Gailer ihren Vorteil nicht gleich gewinnbringend nützen. Zum Überdruss für die Heimischen erhöhten die Gäste ihren Vorsprung auch noch auf zwei Tore, nachdem Domen Potocnik per Strafstoß in Minute 64 auf 0:2 erhöhte. Dies sollte aber der Weckruf für die Hausherren sein, denn von da an ging es steil bergauf. Den Anschlusstreffer erzielte Raphael Kattnig nach einem Angriff über die rechte Seite, denn er zum 1:2 in der 65. Minute vollendete. Ähnlicher Angriff, aber vier Minuten später, brachte der Heimelf in Person von Tician Hauswirth in der 69. Minute das 2:2 und damit den Ausgleich im Spiel. In der 76. Minute ging Maria Gail dank einem sehenswerten Weitschusstor von Michael Linder sogar noch mit 3:2 in Führung. Nun musste Feffernitz Räume öffnen, um noch den Ausgleich zu erzielen. Das nutzten die Hausherren und vollzogen in der 94. Minuten das perfekte Konter und so erzielte Jan Logar den 4:2 Endstand.



Neven Ilic (Trainer SV Maria Gail):

„Der Platz war leider in keinem guten Zustand, daher haben sich beide Teams schwer getan wirklich Fußball zu spielen. An Ballbesitzfußball war kaum zu denken. Am Anfang waren wir nicht richtig im Spiel, aber am Ende haben wir sicher verdient gewonnen und die drei Punkte behalten.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.