Arriach gewinnt das Duell der Verfolger und bleibt oben dran

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:37

Für die 12. Runde in der 1. Klasse B hielt uns der Spielplan das Duell des SC Arriach gegen den SV Egg parat. Beide Teams befinden sich im vorderen Drittel der Tabelle wollten mit einem Sieg an der Tabellenspitze, welche der FC Faakersee innehat, dranbleiben. Ein Favorit konnte nicht vorherbestimmt werden, das Spiel sollte eigentlich auch keinen Sieger verdienen, da beide Teams einen sehr guten Tag hatten, aber am Ende konnten sich die Heimischen mit einem Tor mehr durchsetzen.

Super Start der Gäste

Die jungen Egger wollten die Heimischen zu Beginn regelrecht überlaufen, denn man ließ der Heimelf wenig Platz sich zu entfalten und mit jedem Angriff war man gefährlich vor dem Arriacher Tor. Die Gäste gingen daher auch schon recht früh durch Filip Skerl bereits in der siebenten Minute in Führung mit 0:1, ließen danach aber etwas nach und so währte die Führung nicht lange. Die Heimischen konnten also bereits in der 22. Minute in Person von Jaka Cimerman zum 1:1 ausgleichen. Nach einem Angriff über die Seite und einen folgenden Stanglpass zur Mitte, stand Cimerman genau richtig und vollendete zum Ausgleich für seine Mannschaft.



Wildes hin und her

In den zweiten 45 Minuten ging es auf beide Seiten gut zu vor dem Gehäuse. Nach einer Balleroberung leitete der Defensivspieler Marko Sarkovic den Angriff für die Heimischen ein, lief die Aktion mit bis in den Strafraum der Gäste, wo er in einem Getümmel noch mal an den Ball kam und diesen unhaltbar zum 2:1 in die Maschen jagte – 55. Minute. Danach ging es auf beiden Angriffsseiten ordentlich zur Sache. Die Egger wollten natürlich ausgleichen, die Heimischen ihre Führung ausbauen, am Ende blieb es die restliche Spielzeit torlos und die Heimischen bejubelten einen glücklichen 2:1 Erfolg, womit man auf Platz 2 vorsprang und somit erster Verfolger ist.



Reinhard Maier (Trainer SC Arriach):

„Egg hatte einen sehr guten Start. Die haben uns die ersten 10-15 Minuten mit ihrem Pressing schwer unter Bedrängnis gebracht. Die Mannschaft ist sehr jung, aber der Auftritt im Spiel war wirklich sehr gut. Wir mussten noch im Spiel einige taktische Änderungen vornehmen, aber mit der Zeit sind wir dann besser in das Spiel gekommen und konnten die Tore erzielen. Am Ende wäre es für beide Teams wohl ein gerechtes Remis gewesen, aber so konnten wir glücklich gewinnen. Ein wirklich sehr gutes Spiel von beiden Teams.“

