Faakersee holt Remis in Arnoldstein und krönt sich zum Winterkönig

Details Samstag, 28. Oktober 2023 21:32

In der 14. Runde der 1. Klasse B, und damit der ersten Rückrunde, empfing der SV Arnoldstein als erster Verfolger den Tabellenführer vom FC Faakersee am heimischen Sportplatz. Mit einem Sieg hätte man das Rennen um die Winterkrone nochmal spannend machen können, aber mit dem Remis konnten sich die Gäste vom Faakersee vorzeitig zum Winterkönig in der 1. Klasse B krönen, denn mit nur noch einem verbleibenden Spiel im Herbst und fünf Punkten Vorsprung sind sie im heurigen Kalenderjahr nicht mehr von der Spitze zu kriegen.

Faakersee drückt, bleibt aber torlos

Aufgrund der zahlreichen Umstellungen im Team von Trainer Pipunic konzentrierten sich die heimischen in den ersten 45 Minuten verstärkt auf die Defensive und versuchten mit Konter oder Standards Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Auf der anderen Seite versuchten die Gäste dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken und sich für den Platz an der Sonne zu rechtfertigen. Aus den zahlreichen Chancen konnten die Gäste aber keinen Nutzen schlagen und auch die Heimelf blieb vorerst ohne Torerfolg, sodass der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Manfred Krassnitzer das Spiel beim Stand von 0:0 in die Pause schickte.



Arnoldstein nützt Standards, verspielt den Sieg aber zum Schluss

Nur kurze Zeit nach dem Wiederanpfiff legt der Torhüter der Gäste einen der Angreifer und so blieb dem Unparteiischen nichts anderes übrig als zu Gunsten der Heimischen auf den Punkt zu zeigen. Leon Wirnsberger übernahm Verantwortung und traf vom Punkt zur 1:0 Führung in der 49. Minute. In Folge ging die Spielkontrolle stückchenweiße an die Hausherren über und in der 72. Minute versenkte Uros Parezanin einen Kopfball nach einer Ecke zur 2:0 Führung. Obgleich der spielerischen Klasse der Gäste durfte man sich dem Sieg noch nicht zu sicher sein, denn in der 80. Minute traf Thomas Unterguggenberger mit einem Schuss in die rechte Ecke zum 2:1 Anschlusstreffer für die Gäste und ließ das Spiel nochmal spannend werden. Nur drei Minute später war es dann Andreas Unterguggenberger, der Goalleador aus Finkenstein, welcher nach Vorarbeit von Roman Adunka zum 2:2 Ausgleich und somit den Endstand traf – 83. Minute.



Stevo Pipunic (Trainer SV Arnoldstein):

„Wir hatten wieder einige Ausfälle und ich musste daher viele Umstellungen im Team vornehmen. Taktisch waren wir daher top auf dieses Spiel eingestellt. In den ersten 45 Minuten ließen wir es ruhiger angehen und konzentrierten und auf die Defensive. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle und gingen mit 2:0 in Führung. Wenn man zuhause 2:0 gegen Faakersee führt möchte man natürlich gewinnen, aber Faakersee ist ein top Team und die haben aus ihren wenigen Chancen eben die Tore gemacht. Am Ende war das Remis vielleicht gerecht, aber unglücklich für uns wie es zustande gekommen ist. Das tut dann schon ein wenig weh.“

