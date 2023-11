Gerechte Punkteteilung in Arriach

Details Samstag, 04. November 2023 21:26

Auch in der 1. Klasse B gab es an diesem Wochenende bereits die zweite Rückrunde in der Meisterschaft, welches gleichzeitig die 15. Runde war. Dabei kam es zum Duell zwischen dem SC Arriach und dem FC Bad Kleinkirchheim. Trotz größerer Wegstrecke zwischen beiden Vereinen hat das Spiel einen Hauch von Derbycharakter für die beiden Teams. Auf dem Papier sollten die Hausherren aus Arriach vor dem Spiel als Favorit auf den Sieg gelten, doch ein Derby hat bekanntlich eigenen Gesetze und die Gäste aus der Thermenregion gingen ab der Tabellensituation als krasser Underdog in das Match.

Doppelschlag lässt Gäste jubeln

Die ersten 45 Minuten gingen an die Gäste des FC Bad Kleinkirchheim. Man war besser im Spiel, hatte mehr Kontrolle über das Geschehen und die Heimischen waren Anfang sowohl überrascht und geschockt von der Spielweiße der Gäste. In der 20. Minute gingen die Gäste dann verdient mit 0:1 in Führung. Der Verteidiger Tobias Trattler war bei einem Angriff mit nach vorne gegangen und kam an der Strafraumgrenze an den Ball. Dort überlistete er einen Gegenspieler in wahrlicher Stürmermanier und schlenzte den Ball gefühlvoll mit dem linken Fuß in das Kreuzeck zur Führung. In der 28. Minute stellte Rafael Lax sogar auf 0:2 für die Gäste. Nach einer Flanke stand er am kurzen Pfosten goldrichtig und köpfte zum Treffer für die zwei Tore Führung, mit der es auch in die Kabinen ging.



Mladenovic trifft früh und spät

Die zweiten 45 Minuten waren noch jung und in der 48. Minute konnte Adriano Mladenovic bereits auf 1:2 verkürzen. Nach einer Ecke wurde auf ihn vergessen und so konnte er ungehindert im Fünfmeterraum den Ball per Kopf versenken. Nun drückten die Hausherren auf den Ausgleich, aber noch vermochte er diesen nicht zu gelingen. Es dauerte bis zur 89. Minute, ehe die Arriacher das Spiel in Person von Adriano Mladenovic doch noch ausgleichen konnten. Wieder war es ein hoher Ball in den Strafraum und wieder wurde Mladenovic übersehen und so brauchte er den Ball aus kurzer Distanz nur noch einpassen und das Spiel remisieren.



Murat Güngördü (Trainer FC Bad Kleinkirchheim):

„Ich würde sagen am Ende ist es eine gerechtes Remis. Wir waren erste Halbzeit besser, die Arriacher waren in der zweiten Hälfte besser. Natürlich schmerzt es, wenn man 0:2 führt und am Ende doch nur einen Punkt mitnehmen kann, aber mit dem Punkt können wir gut leben. Für Arriach gab es zudem noch einen Ausschluss, der steht nicht im Spielbericht, weil es der Schiedsrichter vergessen hat, aber das wird vom KFV noch nachgetragen wurde uns vom Unparteiischen versichert.“

