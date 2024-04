Maria Gail weiterhin im Titelrennen und besiegt Ledenitzen mit 2:1

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 17:30

In der 16. Runde der 1. Klasse B traf der DSG Ledenitzen auswärts auf Maria Gail. Bereits im Hinspiel hatte sich das Team unter der Leitung von Neven Ilic knapp mit 3:2 durchgesetzt. Auch heute gelang es ihm erneut, einen knappen Sieg einzufahren, diesmal mit einem Endstand von 2:1.

Jan Logar legte früh vor

Maria Gail startete das Spiel mit großem Eifer und erzielte bereits in der 4. Minute einen Elfmeter, den Jan Logar sicher zum 1:0 verwandelte. In der ersten Halbzeit war Maria Gail klar die dominierende Mannschaft und setzte Ledenitzen unter Druck. Doch das Gästeteam ließ sich nicht entmutigen und fand im Verlauf der Partie besser ins Spiel. Dennoch ging es mit einem knappen 1:0-Rückstand für Ledenitzen in die Halbzeitpause.

Florian Uggowitzer mit dem Matchwinner

Nach der Pause präsentierte sich Ledenitzen stark verbessert und setzte Maria Gail von Anfang an unter Druck. In der 52. Minute gelang es Tian Tiganj schließlich, den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen. Beide Mannschaften steigerten nun ihre Bemühungen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Doch es war Maria Gail, das in der entscheidenden Phase des Spiels die Nase vorn hatte. Nach einem präzisen Querpass von Dario Drmac auf Jan Logar, der seinerseits Florian Uggowitzer mit einem genauen Zuspiel bediente, konnte Maria Gail den Schlusspunkt setzen und das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.

Foto: SV Falle Maria Gail

So steht es um die Teams

Maria Gail setzt seine eindrucksvolle Serie fort und bleibt nun seit sieben Spielen ungeschlagen, während die Mannschaft von Neven Ilic kontinuierlich auf die Tabellenspitze drängt. Mit insgesamt 50 erzielten Treffern aus 15 Partien stellt das Team zudem die beste Offensive der Liga. In der nächsten Woche wird Maria Gail erneut zuhause antreten, dieses Mal gegen Arnoldstein.

Für Ledenitzen bedeutete die Niederlage nach sechs erfolgreichen Runden einen Rückschlag. Mit 20 Punkten auf dem Konto belegen sie aktuell den siebten Tabellenplatz. Ihr nächstes Spiel bestreiten sie ebenfalls zuhause gegen Bad Kleinkirchheim.

Stimme zum Spiel

Neven Ilic, Trainer Maria Gail:

„Wir sind gut in die Partie gestartet. Ledenitzen wurde dann stetig stärker, machte dann auch den Ausgleich. Aber meine Truppe bewies Stärke, konnte einen super Angriff mit einem Tor zu Ende spielen und so ist der Sieg auch verdient.“

Die Besten: Maria Gail Pravdic (Verteidigung), Uggowitzer (Mittelfeld) bzw. Ledenitzen Kovacic (Mittelfeld)

Details

