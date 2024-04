Maria Gail feiert in Unterzahl einen 3:1 Sieg gegen Arnoldstein

Spielberichte

Im Topspiel der Runde begrüßte der SV Maria Gail die Gäste aus Arnoldstein. Im letzten Aufeinandertreffen konnte Arnoldstein mit einem 3:1-Sieg triumphieren. Doch heute war es der SV Falle Maria Gail, der trotz zwei Mann weniger auf dem Platz das Spiel mit einem 3:1-Sieg für sich entscheiden konnte.

Drei Verletzungen, zwei rote Karten und zwei Tore

Maria Gail startete von Anfang an mit großem Einsatz in die Partie, doch wurde früh geschockt, als Arnoldstein bereits in der 12. Minute durch einen Treffer von Roman Binter mit 1:0 in Führung ging. Die Verletzungen dreier Arnoldsteiner Spieler zwangen das Team zu frühen Wechseln. Dennoch blieb Maria Gail entschlossen, nach vorne zu spielen, obwohl man sich in der 40. Minute durch die rote Karte für Jan Logar nach einer Tätlichkeit selbst schwächte und fortan mit einem Mann weniger auskommen musste. Trotz dieser Herausforderung gelang es Maria Gail noch vor der Halbzeitpause durch einen verwandelten Elfmeter von Dario Drmac zum 1:1 auszugleichen.

In Unterzahl machte Maria Gail noch mehr Druck

Obwohl Maria Gail mehr als eine Hälfte in Unterzahl spielen musste, zeigte das Team von Neven Ilic eine beeindruckende Leistung und wurde im Verlauf des Spiels immer stärker. Arnoldstein hatte kaum noch Möglichkeiten, gefährliche Chancen zu erarbeiten. In der 49. Minute gelang es erneut Dario Drmac, die Führung auf 2:1 auszubauen. Doch damit gab sich Maria Gail nicht zufrieden. In der 86. Minute sorgte Raphael Kattnig mit seinem 17. Saisontor für den endgültigen 3:1-Sieg und machte somit den Sack zu. Knapp vor dem Schlusspfiff sah Ivan Pravdic noch eine gelb/rote Karte.

Foto: SV Falle Maria Gail

So steht es um die Teams

Maria Gail setzt seine beeindruckende Siegesserie fort und bleibt der erste Verfolger des Tabellenführers Faakersee. Für das Team von Neven Ilic steht nächste Woche ein Auswärtsspiel gegen Bad Kleinkirchheim an. Aufgrund der Niederlage konnte Arnoldstein den Abstand zu Maria Gail nicht verkürzen und bleibt mit 27 Punkten auf dem dritten Platz in der Tabelle. Das nächste Spiel bestreitet Arnoldstein zuhause gegen Malta.

Stimme zum Spiel

Neven Ilic, Trainer Maria Gail:

„Der Start war nicht optimal mit dem frühen Gegentor. Aber wir ließen nie locker, auch nicht nach der roten Karte und kämpften uns ins Spiel zurück. Ich gratuliere meiner Mannschaft zu diesen drei Punkten.“

Die Besten: Maria Gail Drmac (Mittelfeld)

Details

