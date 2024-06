Sieg für SV Maria Gail zum Saisonabschluss gegen SV Rapid Feffernitz

Spielberichte

In einem spannungsgeladenen Duell zwischen SV Rapid Feffernitz und SV Maria Gail konnten sich die Gäste mit einem knappen 2:1-Sieg durchsetzen. Beide Teams zeigten von Beginn an große Einsatzbereitschaft und boten den Zuschauern ein abwechslungsreiches Spiel. Nachdem der erste Durchgang mit einem 1:1-Unentschieden endete, gelang es SV Maria Gail, in der zweiten Hälfte den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen SV Rapid Feffernitz und SV Maria Gail wurde mit etwa 20-minütiger Verspätung angepfiffen. Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ein intensives Spiel ab, in dem beide Mannschaften ihre Chancen suchten. Nach 19 Minuten gelang SV Maria Gail der erste Treffer des Spiels. Raphael Kattnig brachte die Gäste mit einem Tor zum 0:1 in Führung. Feffernitz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schlug bereits zwei Minuten später zurück. Kevin Neuhold erzielte den Ausgleich zum 1:1, obwohl die Gäste reklamierten, dass der Ball im Aus gewesen sei.

In der Folge entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Maria Gail dominierte das Spielgeschehen, doch Feffernitz blieb durch schnelle Konter gefährlich. In der 38. Minute hatte Kattnig eine weitere gute Möglichkeit, doch der Torhüter von Feffernitz, Soretz, parierte souverän. Kurz vor der Halbzeitpause verpasste Pravdic für Maria Gail die Führung, als sein Schuss knapp über das Tor streifte. Mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 gingen beide Mannschaften in die Kabine.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann direkt mit einer Großchance für SV Rapid Feffernitz. Der agile Seiler scheiterte jedoch am gut reagierenden Torhüter Ronacher von Maria Gail. Es blieb ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften um den Führungstreffer kämpften. In der 57. Minute vergab Feffernitz eine hundertprozentige Chance, als aus kürzester Distanz das leere Tor nicht getroffen wurde.

Nur eine Minute später gelang den Gästen der entscheidende Treffer. Ivan Pravdic nutzte eine hervorragende Vorarbeit von Kattnig und brachte SV Maria Gail mit 1:2 in Führung. Feffernitz bemühte sich in der Folgezeit um den Ausgleich, doch Maria Gail verteidigte geschickt und ließ kaum gefährliche Situationen zu. In der 63. Minute vergab Seiler eine weitere Kopfballchance für die Heimelf.

In den letzten Minuten drängte Feffernitz auf den Ausgleich, doch die Gästeabwehr stand sicher. Linder hatte mehrfach die Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch der Torhüter Soretz war stets zur Stelle. In der 83. Minute parierte Ronacher einen weiteren Abschluss von Jamsek für Feffernitz. Trotz großer Bemühungen der Heimelf blieb es beim 1:2-Endstand.

1. Klasse B: Feffernitz : Maria Gail - 1:2 (1:1)

58 Ivan Pravdic 1:2

21 Kevin Neuhold 1:1

19 Raphael Kattnig 0:1

