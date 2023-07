Tabellenplatz drei in letzter Saison: SV Moosburg will an Leistungen anknüpfen

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 19:17

Die 1. Klasse C hatte in der letzten Saison wieder einiges zu bieten. Meister in dieser Liga wurde der SC Launsdorf, der in der kommenden Spielzeit in der Unterliga Ost antreten darf. Doch auch die Teams dahinter haben sich sehr gut präsentiert. So auch der SV WellCard Moosburg der in der Saison 2022/23 den dritten Tabellenplatz belegte.

Es herrscht Zufriedenheit beim SV Moosburg

Mit 52 Punkten aus 28 Spielen und der zweitbesten Offensive der Liga kann der SV Moosburg über seine Saisonleistung sehr zufrieden sein. Dabei waren die Ziele zu Beginn der Saison gar nicht so hoch gesteckt: „Wir wollten einen Platz unter den besten Fünf erreichen. Dass es dann ein Stockerlplatz geworden ist, hat unsere Erwartungen übertroffen. Über die Leistung der Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“, berichtet der Trainer der Moosburger, Josip Gasic. Die kommende Spielzeit soll ähnlich gut verlaufen, wieder wird ein Platz in den Top 5 angestrebt. Der Aufstieg ist für das Team von Josip Gasic aber nicht das definierte Ziel, wie er berichtet: „Hauptsächlich wollen wir uns konstant weiterentwickeln und uns in der Liga gut etablieren. Die 1. Klasse C ist auch aufgrund der Derbys und der Zuseher eine sehr interessante Liga für uns. Einen Aufstieg kann man hingegen nie richtig planen – wenn es passiert nehmen wir es gerne hin, da es ja dann auch verdient ist – eine Ambition ist das in der nächsten Saison aber nicht.“

Nachwuchs & Transfers

Weiters will der SV Moosburg in Zukunft ein Augenmerk auf den Nachwuchs legen. „Es wurde viel verabsäumt in den letzten Jahren, nun sind wir aber gemeinsam mit Oberglan dabei, auf den Nachwuchs aufzubauen.“, erklärt der Trainer. An der derzeitigen Mannschaft werden über den Sommer auch ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Mathias Kronawetter wird den SV Moosburg aufgrund seiner beruflichen Situation eine Zeit lang verlassen, genauso wie Manuel Nematy, der sein Karriereende bekanntgab. Neuverpflichtet wurde hingegen Lukas Gelbmann vom aufgelösten B-Team des SV Feldkirchen. Sonst soll mit einem unveränderten Kader die nächste Spielzeit bestritten werden.

Weiterer Fahrplan

In naher Zukunft, genauer gesagt schon diesen Freitag, steht für den SV WellCard Moosburg ein Testspiel gegen den SC St. Veit am Programm. Im Cup steht dann Mitte Juli eine Partie gegen den SV Feldkirchen an, bevor am Wochenende um den 29. Juli die Saison in der 1. Klasse C wieder startet. Dort erwartet der Verein im ersten Match zuhause den ASKÖ Gurnitz.

