Glanegg: Weniger Remis sollen besseren Tabellenplatz in kommender Saison einbringen

Details Samstag, 22. Juli 2023 21:56

Die neue Saison steht vor der Tür und die Mannschaften in ganz Kärnten und Osttirol bereiten sich derzeit auf den Ligaauftakt vor. Auch die erste Runde des KFV-Cups startet schon an diesem Wochenende, was ein erster Gradmesser für die Mannschaften sein kann. In der 1. Klasse C hat der SV Glanegg in der letzten Saison den sechsten Tabellenplatz erreicht. Mit dieser Platzierung im oberen Mittelfeld kann der Verein aus dem Glantal recht zufrieden sein.

Wenig Niederlagen aber viele Punkteteilungen

Nur sechs Mal hat der SV Glanegg in der vergangenen Saison verloren, was in diesem Ranking den zweiten Platz bedeutet. Dem gegenüber stehen zwölf Siege und ganze zehn Punkteteilungen. „Durch die vielen Remis war ein Platz weiter vorne leider nicht möglich. Oft hat sich ein Unentschieden schon wie eine Niederlage angefühlt. Im Großen und Ganzen bin ich aber mit der Leistung des Teams zufrieden.“, erzählt der Coach des SV Glanegg, Guido Frank. Auch über die Stimmung im Verein kann er sich nicht beklagen: „Es passt eigentlich alles sehr gut und es herrscht ein kollegiales Verhältnis zwischen dem Verein und den Spielern. Das ist sehr angenehm.“

Konkurrenzkampf im Team soll Spieler pushen

In einer guten Woche startet dann auch schon die Saison 2023/24. Wenn es nach Trainer Guido Frank geht, soll nächstes Jahr eine bessere Platzierung in der 1. Klasse C herausschauen. „Wir streben jedes Jahr eine ständige Verbesserung an. Über den Sommer haben wir auch den Kader punktuell verstärkt, die Abgänge kompensiert und auch mit viel mehr jungen Spielern aufgefüllt, sodass mehr Konkurrenzkampf im Team besteht. Das soll die Jungs zu guten Leistungen pushen.“ Zur Mannschaft hinzugestoßen sind Fabian Grutnig und Timo Tialler von Feldkirchen, Ozbej Kuhar von Landskron, Raphael Wernig von Liebenfels, Christopher Wadl von Wölfnitz, sowie Nawid Temory von Donau Klagenfurt. Verlassen haben hingegen den Verein Marcel Vaschauner nach Liebenfels und Georg Kert nach Rückersdorf.

So geht’s zum Saisonauftakt los

Bereits an diesem Wochenende steht das erste Match im KFV-Cup am Programm. Der Gegner des SV Glanegg heißt in diesem SC Reichenau. „Das wird schon ein richtungsweisendes Spiel für uns sein. Wenn wir in dieser Partie gegen den letztjährigen Vizemeister bestehen, dann wissen wir, dass mit uns in der kommenden Spielzeit zu rechnen sein wird.“ Die Saison in der Liga startet dann eine Woche später. Dort trifft Glanegg auf den Friesacher AC.

