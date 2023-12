Voll zufrieden mit der Herbstsaison! Gute Stimmung beim SC Sörg

Details Donnerstag, 21. Dezember 2023 17:00

Letztes Jahr bestritt der SC Sörg seine Spiele in der 2. Klasse C. Am Ende der Saison 2022/23 gelang aber der Aufstieg in die 1. Klasse C, in der man bisher mit soliden Leistungen aufzeigen konnte. Nach 16 Spielen in der Herbstsaison steht den Sörgern nämlich der fünfte Platz mit 29 Punkten am Konto zu Buche. Neun Matches konnten sie für sich entscheiden, wohingegen fünf verloren gingen und zweimal die Punkte geteilt wurden. In Sörg ist man mit dieser Bilanz hochzufrieden.

Der Aufsteiger überrascht mit solider Tabellenplatzierung

Die Winterpause ist angebrochen und der SC Sörg kann also auf einen erfolgreichen Herbst zurückblicken. Als Aufsteiger überraschte das Team von Trainer Suad Pozder in dieser Liga und legte bis dato viele solide Matches an den Tag. „Ich bin hochzufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Dass wir so gut in der Tabelle dastehen, damit hätte wohl keiner gerechnet.“, zeigt sich Pozder erfreut ob der Leistung seiner Mannschaft. „Die Jungs haben einen guten Fußball gezeigt, wir stehen verdient auf diesem Rang.“, fügt er noch hinzu.

Kein Druck mehr im Frühjahr

Diese Konstanz sollte auch im Frühjahr bestehen bleiben. Der Trainer der Gurktaler blickt dem optimistisch entgegen: „Wir alle wünschen uns eine gute Rückrunde und streben im Endeffekt einen Platz unter den Top 6 an.“. Dass die Abstiegsränge nach der Hinrunde schon in weiter Ferne sind, stimmt Suad Pozder ebenfalls positiv. „Es besteht ja nun kein Druck mehr für uns, da wir oben dabei sind. In der Rückrunde können wir uns dadurch nun auch schon für die nächste Saison vorbereiten. Vielleicht schaffen wir auch noch die ein oder andere Überraschung gegen die großen Vereine der Liga.“, blickt er optimistisch in das neue Jahr.

Transfergeschehen und Winterfahrplan

Was die Transferaktivitäten angeht, ist es in Sörg bislang noch ruhig. „Bis jetzt hat sich noch nichts am Kader geändert, aber das ist auch nicht unser vorrangiges Ziel. Eventuell ergibt sich ja noch die ein oder andere Verstärkung – wenn nicht, dann halt nicht. Im Winter ist das sowieso immer schwierig.“, berichtet Pozder abschließend über das Thema Personal. Der weitere Fahrplan des SC Sörg sieht nun wie folgt aus: ab Mitte Jänner wird wieder trainiert, bevor dann ab Ende Jänner einige Testspiele wochenends auf die Pozder-Elf warten. Der Auftakt in den Ligabetrieb findet dann Anfang April statt. Der SC Sörg trifft dort auf heimischen Rasen auf den SC Reichenau.