Höchster Sieg am letzten Spieltag! Gurnitz schießt Oberes Metnitztal mit 14:0 ab

Am zweiten Juniwochenende stand das Saisonfinale in der 1. Klasse C am Programm. Die 30. und somit letzte Runde der Spielzeit 2022/23 hatte noch einmal so einiges in sich. Zwar waren alle relevanten Entscheidungen schon gefallen, jedes Team wollte aber trotzdem mit einem Erfolg die Saison beenden. Was auch schon feststand war, dass der SV Oberes Metnitztal als Tabellenschlusslicht den Gang in die 2. Klasse antreten muss. Am letzten Spieltag schenkte ihm der ASKÖ mexlog Gurnitz noch eine gehörige Packung ein und fegte sie mit 14:0 vom Platz.

Noch „ruhige“ erste Hälfte

Trotz hoher Personalnot reiste der SV Oberes Metnitztal am Samstagnachmittag nach Gurnitz, um dieses letzte Auswärtsspiel in der 1. Klasse zu bestreiten. Die Heimmannschaft erkannte sofort die Probleme der Gäste und fing von Beginn direkt an, Druck zu machen. Manuel Ruttnig erzielte in Minute fünf den ersten Treffer des Tages. Dem sollten noch einige folgen. Nach einer halben Stunde erhöhte zuerst Gernot Erlacher, ehe Samuel Antonitsch und Pascal Krobath drauflegten und den Halbzeitstand von 4:0 fixierten.

Zehn Tore im zweiten Durchgang

Schon in Hälfte eins verlief die Partie sehr einseitig, doch der zweite Durchgang sollte noch schlimmer für den SV Oberes Metnitztal werden. Gleich nach Wiederanpfiff schnürte zuerst Manuel Ruttnig seinen Doppelpack und drei Minuten drauf durfte sich auch Pascal Krobath über seinen zweiten Tagestreffer freuen. Der nächste Doppelpack ließ nicht lange auf sich warten: Nejc Krajzler traf in Minute 55 und 60 und erhöhte damit zwischenzeitlich auf 8:0. Die drei Akteure, die bereits einen Doppelpack geschnürt hatten, trafen in weiterer Folge jeweils noch einmal, sodass alle drei einen Hattrick zu Buche stehen hatten. Danach folgte noch ein Hattrick. Samuel Antonitsch, der bereits in Hälfte eins einmal das Netz zum Zappeln brachte, wiederholte dies in den Minute 80 und 82 und durfte sich nun als vierter Mann der Gastgeber über seinen Hattrick freuen. Den Schlusspunkt setzte dann noch Dominik Kuschei mit seinem Treffer zum 14:0. Der ASKÖ Gurnitz nutzte die Schwächen des SV Oberes Metnitztales eiskalt aus und holt den höchsten Sieg der aktuellen Saison also am letzten Spieltag.

Alfred Roth, Trainer ASKÖ Gurnitz:

„Es geht hier heute wirklich nicht darum, dass wir mit 14:0 gewonnen haben, sondern viel mehr möchte ich dem SV Oberes Metnitztal meinen größten Respekt aussprechen. Trotz enormer Schwierigkeiten haben sie die Saison fair und sportlich zu Ende gespielt und ich möchte danke sagen, dass sie trotzdem noch zu diesem Match angetreten sind. Ihnen wünsche ich nächstes Jahr in der 2. Klasse alles Gute. Was unser Team betrifft, wollen wir den Elan vom Frühjahr mitnehmen, damit wir in der neuen Saison nicht so reinstarten, wie in dieser.“

Die Saison 2022/23 ist also nun Geschichte in der 1. Klasse C. In der Endabrechnung belegt der ASKÖ Gurnitz den achten Rang. Der SV Oberes Metnitztal ist im Ranking mit zwölf Punkten ganz unten zu finden.

