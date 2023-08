Zwei Elfmeter entscheiden die Partie! Sörg siegt spät über HSV

Details Montag, 28. August 2023 10:51

In der 1. Klasse C trafen an diesem Wochenende der Aufsteiger aus der 2. Klasse, der SC Sörg, und der HSV Klagenfurt aufeinander. Für den Aufsteiger verlief der Saisonstart gut, aus fünf Matches konnten zwei Siege eingefahren werden. Der HSV startete mit einem Sieg und zwei Unentschieden in diese Spielzeit. In der Begegnung am Sonntag sah es bis zur Schlussphase so aus, als würden die Gäste die drei Punkte entführen, aufgrund zweier Elfer wendete sich aber das Blatt, sodass der SC Sörg als Sieger hervorging.

Sörg dominiert, HSV trifft

Der SC Sörg präsentierte sich in den letzten Begegnungen als starker Aufsteiger und auch in diesem Match zeigte der Verein seine Qualitäten. Die Gastgeber erspielten sich zu Beginn viele Chance, keine davon fand aber den Weg ins Tor. Wie es im Fußball oft so ist, schlägt es dann hinten ein. So geschah es in Minute 28, als Dino Zenkovic den ersten Treffer für die Gäste erzielte und dem HSV die Führung, welche bis zum Pausenpfiff anhielt, bescherte.

Zwei Strafstöße bringen die Entscheidung

Im zweiten Durchgang war erneut Sörg spielbestimmend und diesmal wussten sie die Feldüberlegenheit auch in ein Tor umzusetzen. Suad Serdarevic traf sieben Minuten nach Wiederanpfiff ins Schwarze. Das Ziel des SC Sörg war es nun, die drei Punkte zu fixieren und so agierten sie sehr offensiv im restlichen zweiten Durchgang. Ein Konter der Gäste, den Dino Zenkovic in Minute 80 verwandelte, war es aber dann, der die Hoffnungen auf drei Zähler für das Heimteam zu zerschlagen schien. Doch als Sörg in der Schlussphase nur mehr nach vorne spielte und Suad Serdarevic zweimal im Strafraum gelegt wurde, avancierte Jure Zukanovic zum Matchwinner. Er war derjenige, der beide Strafstöße trocken verwertete und dem SC Sörg den vollen Punkteerfolg bescherte. Damit steht man nun mit neun Punkten im Tabellenmittelfeld, während der HSV mit fünf Zählern am Konto im unteren Bereich angesiedelt ist.

Suad Pozder, Trainer SC Sörg:

„Die Mannschaft hat wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt und erste sowie zweite Hälfte dominiert. Wenn man aber die Tore vorne nicht macht, bekommt man sie hinten – so auch in diesem Match zweimal. Die Elfer in der Schlussphase waren beide berechtigt, ein hochverdienter Sieg also. Manchmal braucht man einfach das nötige Glück. Lob an meine Mannschaft aber auch Hut ab vor der jungen HSV-Truppe und vor allem der gegnerischen Keeper, der wirklich weltklasse gehalten hat.“

Am nächsten Sonntag wartet auf den SC Sörg eine besondere Aufgabe. Im Duell gegen den KAC 1b heißt’s nicht nur Aufsteiger gegen Aufsteiger, auch trifft Trainer Suad Pozder auf seinen langjährigen Ex-Club. Tags zuvor bekommt es der HSV Klagenfurt mit dem SV Moosburg zu tun.

