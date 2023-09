Ludmannsdorf bleibt nach Sieg über den HSV weiterhin erster Oberglan-Verfolger

Details Montag, 11. September 2023 13:26

Noch in der letzten Saison kickte der SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf in der Unterliga Ost. Danach musste man aber den Gang in die 1. Klasse C antreten und fortan seine Matches eine Spielklasse tiefer austragen. In der 8. Runde trafen die Mannen aus dem Rosental dabei auf den HSV Klagenfurt. Die Absteiger wurden ihrer zugesprochenen Favoritenrolle gerecht und besiegten die Haupstädter klar mit 5:2.

Skafar-Hattrick macht schon vor der Pause fast alles klar

Der SV Ludmannsdorf startete gut in die neue Saison der 1. Klasse C. Nach sieben Begegnungen stehen die Rosentaler mit 16 Punkten am zweiten Tabellenrang, nur der SV Oberglan, der bis dato noch ungeschlagen ist, steht einen Platz darüber. Am Sonntagnachmittag sollte gegen den HSV der nächste Saisonsieg geholt werden. Genau mit diesen Ambitionen starteten die Gastgeber auch ins Match und schon in Minute 15 durfte das erste Mal gejubelt werden, als Jure Skafar den Ball im Netz unterbrachte. Neun Minuten später war es erneut Jure Skafar, der auf 2:0 erhöhte. Auch der HSV kam danach zum Zug, einen Konter schließt Lukas Haberl zum Anschlusstreffer ab. Die Freude der Gäste war aber nur von kurzer Dauer und erneut zerschlug sie Jure Skafar. Er brachte mit seinem dritten Tagestreffer seine Ludmannsdorfer noch vor der Pause mit 3:1 in Führung.

Erneut eine Hand voll Tore

Im zweiten Durchgang machten die Gastgeber dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten, nämlich beim Tore schießen. Diesmal hieß der Torschütze in der 49. Minute nach einem Eckball Stefan Jachs-Schaunig. Ein Eckball schlug dann aber auch auf der anderen Seite Profit. Blaz Mohar verwandelte per Kopf in der 57. Spielminute. Dieser Treffer sollte die Ludmannsdorfer jedoch nicht verunsichern, stattdessen antwortete man in Minute 75 darauf. Wieder war es einmal mehr Jure Skafar, der den Ball zum fünften Mal für die Rosentaler im Netz unterbrachte. Damit trifft Ludmannsdorf, wie so oft in dieser Saison schon, wieder fünf Mal den gegnerischen Kasten und holt sich die drei Punkte – Platz zwei ist gesichert. Der HSV Klagenfurt steht hingegen mit nur fünf Zählern aus acht Matches am 14. Tabellenrang.

Am Freitagabend muss der SV Ludmannsdorf bereits das nächste Mal in der 1. Klasse C ran. Der Gegner heißt dort um 19:09 Uhr KAC 1b. Einen Tag später erwartet der HSV Klagenfurt die Treibach Juniors in einem Heimspiel.

