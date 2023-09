Oberglan weiterhin im Vormarsch! Nächster Erfolg gegen Steuerberg

Details Dienstag, 19. September 2023 20:08

Der SV Oberglan ist die Mannschaft der Stunde in der 1. Klasse C. Im Ligabetrieb musste man erst einen Punkteverlust hinnehmen, ein Unentschieden letzte Woche gegen die Treibach Juniors und auch im Cup steht man nach einem Achtungserfolg gegen den Tabellenführer der Kärntner Liga souverän im Achtelfinale. An diesem Wochenende hatte der SV Steuerberg das Nachsehen gegen das starke Team aus dem Glantal, das seinen Erfolgslauf prolongierte.

Oberglan eröffnet die erste Hälfte

Vor rund 250 Zusehern startete das Match am Oberglaner Fußballplatz so, wie es in den letzten Ligarunden fast immer startete: nämlich mit einem Treffer für den SV Oberglan. Der Torschütze in Minute 25 war auch kein Unbekannter, so traf Martin Hinteregger bereits zum 13. Mal ins Schwarze. Streich Nummer 14 sollte dann such gleich folgen, kurz vor der Pause erhöhte Hinteregger noch zum 2:0.

Alles klar in der Schlussphase

Nach Seitenwechsel wachte dann auch der SV Steuerberg und konnte die ein oder andere gute Gelegenheit auf sein Konto verbuchen. Ein Treffer wollte den Gästen aber nicht gelingen und so war es wieder der SV Oberglan, der dieses Kunststück, das Toreschießen, auch in Halbzeit zwei nicht verlernt hat. Mit Treffern von David Tamegger und Hattrick-Schützen Hinteregger besiegelten sie die Steuerberger Niederlage in der Schlussphase der Partie klar. Somit steht der SV Oberglan weiterhin auf Platz eins, während Steuerbergs Platzierung ihren Punktestand gleicht (10 Punkte, 10. Platz).

Ob der SV Steuerberg auch nach zehn Spielen auf dem zehnten Platz mit zehn Punkten bleibt, entscheidet sich kommenden Sonntag in Treibach. Oberglan reist tags zuvor nach Gurnitz, um seine Serie dort fortzusetzen.

