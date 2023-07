Trotz Abstieg nicht den Glauben verloren: Bad St. Leonhard mit viel Optimismus

Details Samstag, 01. Juli 2023 15:17

Gut drei Wochen ist es her, dass die Saison 2022/23 zu Ende ging. Der SV Bad St. Leonhard musste in dieser nach dem 15. Platz in der Unterliga Ost den Gang in die 1. Klasse D antreten. Nach der Saison ist aber schon wieder vor der Saison, weshalb der Verein optimistisch in die Zukunft blickt.

Direkter Wiederabstieg kränkt Bad St. Leonhard nicht sonderlich

Die Lavanttaler, die ein Jahr zuvor noch souverän in die Unterliga aufstiegen, schafften es nicht, sich in der oberen Klasse zu halten. Dennoch sind sie nicht traurig darüber, sie sind viel mehr stolz auf die Mannschaft, wie Sektionsleiter Manfred Sturmer berichtet: „Wir haben sehr viele junge Spieler, es ist also klar, dass diese nicht sofort Profis sind. Viele von ihnen kommen aus unserer eigenen Reserve, daher sind wir trotz des Abstieges stolz auf die Leistung der Jungs.“ Ab und zu konnte das junge Team in der Unterliga aber zeigen, was in ihm steckt, was zum Beispiel ein 8:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen Sirnitz beweist. Weitere gute Mannschaftsleistungen in der 1. Klasse D in der kommenden Saison sollen folgen. Den erneuten Aufstieg peilt die Elf aus dem nördlichen Lavanttal aber nicht an: „Der Gang in die Unterliga ist nicht unser definiertes Ziel. Natürlich wollen wir vorne mitspielen und sollten wir den Aufstieg trotzdem erreichen, nehmen wir in gerne an.“, berichtet Sturmer auf die Frage der Ambitionen in der nächsten Saison.

Lavanttal-Derbys als Highlights in der 1. Klasse D

Aber auch die 1. Klasse D hat für den SV Bad St. Leonhard so einige Highlights in sich. Vor allem natürlich, weil in dieser Liga neben den Leonhardern mit Eitweg, Preitenegg, Maria Rojach und Lavamünd gleich fünf Teams aus dem östlichstem Tal Kärntens ihre Spiele bestreiten. „Klar, die Derbys sind natürlich speziell und jeder freut sich sehr auf sie. Die Jungs wissen ganz genau, worum es geht, sie sind motiviert und werden auch in der 1. Klasse ihr Bestes geben.“, zeigt sich der Sektionsleiter optimistisch. Ganz besonders freut ihn der Zusammenhalt im Verein: „Eine Mannschaft, mit einem solchen Teamgeist gibt es selten. Die Jungs sind mit vollem Einsatz dabei und wollen viel erreichen.“, betont er abschließend.

Die Spielpläne für die kommende Saison wurden bereits erstellt. Los geht es in der 1. Klasse D am letzten Juliwochenende. Dort hat dann auch der SV Bad St. Leonhard sein erstes Match zu bestreiten. Zuhause trifft man auf die SG Rückersdorf/Klopeinersee, die unter diesem Namen als Spielgemeinschaft auch ihr Debüt in der Liga gibt. Auch im Cup wollen die Lavanttaler sicherlich überzeugen. Der Gegner in Runde eins heißt dort St. Stefan – auch ein Derby.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei