Zufriedenheit bei der SPG Oberes Mölltal! Junges Team soll auch im Frühjahr performen

Ein Team, welches in der 2. Klasse A vorne mitspielt, ist die SPG Oberes Mölltal. Der Dritte aus dem Vorjahr steht auch in dieser Saison nach der Hälfte der Spiele im oberen Tabellenfeld. Zehn Siege und drei Punkteteilungen aus 15 Spielen stehen zwei Niederlagen Gegenüber. Das bedeutet für die Mölltaler nach der Herbstsaison ein solider vierter Rang mit 33 Punkten. Im Frühjahr soll es ähnlich weitergehen.

Gute Ausgangslage nach der Herbstsaison

Die SPG Oberes Mölltal hat im Herbst über weite Strecken gute Leistungen an den Tag gelegt. Das sieht auch der Trainer der Mölltaler, Marko Bajic so: „Mit der Entwicklung des Teams bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Unser junges Team hat eigentlich genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Die Zufriedenheit ob der Leistung ist also beim Coach der Mölltaler zu spüren und so kann die fußballfreie Zeit bis zum Trainingsauftakt Ende Jänner genossen werden. „Zurzeit denke ich wenig an Fußball. Eigentlich bin ich ja auch ein guter Schifahrer“, berichtet er uns mit einem zwinkernden Auge.

Kein Druck im Frühjahr

Wenn dann Anfang April die Skisaison vorüber ist und die Fußball-Frühjahrssaison wieder Anlauf nimmt, hat sich die SPG Oberes Mölltal schon ein Ziel gesetzt. „Wir wollen guten Fußball spielen und vielleicht geht es dann noch ein paar Plätze hoch.“, erklärt Bajic optimistisch. „Jedenfalls können wir ohne Druck aufspielen – wir werden sehen, was die Rückrunde bringt.“, fügt er noch hinzu.

Transferaktivitäten und Fahrplan im neuen Jahr

Was den Transfermarkt betrifft, waren die Mölltaler bisher noch nicht aktiv. Der Kader soll, wie Bajic berichtet, größtenteils derselbe bleiben. „Die jungen Spieler sollten weiterhin Erfahrung sammeln können und ich bin überzeugt davon, dass sie auch im neuen Jahr wieder ihr Können beweisen.“, blickt er abschließend ins Jahr 2024. Das erste Ligamatch, das die SPG Oberes Mölltal dann zu bestreiten hat, findet Anfang April statt. Der Gegner ist dann auf heimischen Rasen die SG Defereggental/St. Jakob.