Favoritenschreck Nußdorf/Debant 1b will im Frühjahr in der Tabelle nach oben

Details Freitag, 29. Dezember 2023 17:00

Die 2. Klasse A bringt in diesem Jahr viel Spannung mit sich. Vorne geht’s knapp zu und auch die Verfolger mischen gut mit den Spitzenreitern mit. Einer dieser Jäger ist der FC-WR Nußdorf/Debant 1b. Die zweite Mannschaft des Unterligisten belegt nach dem Herbst 2023 den sechsten Rang in der Tabelle. 27 Punkte aus 15 Spielen bringen die Osttiroler auf diesen Platz im Klassement der 2. Klasse A.

Zufriedenheit im Nußdorf-Lager

Acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen – so sieht die Bilanz der zweiten Garnitur des FC-WR Nußdorf-Debant bisher in der Saison 2023/24 aus. „Mit dieser Ausbeute in der Hinrunde sind wir ziemlich zufrieden. Wir sind gut dabei in der Tabelle.“, gibt sich der Sportliche Leiter Harald Sporer ob der Bilanz zufrieden. „Zwar könnten es noch ein paar Punkte mehr sein, alles in allem ist haben wir eine gute Saison bis jetzt gespielt.“, fügt er noch hinzu.

Nußdorf bewies sich in der Hinrunde als Favoritenschreck

Als größte Meilensteine bis jetzt konnte man einen klaren 5:1-Erfolg gegen den Spitzenreiter FC Mölltal, einen 2:1-Sieg gegen die SPG Oberes Mölltal, sowie ein Remis gegen den Verfolger SV Berg verzeichnen. Auch im Frühjahr soll an diese Leistungen angeknüpft werden, wobei dem Sportlichen Leiter eins besonders wichtig ist: „Wir setzen weiterhin auf junge Eigenbauspieler. Dieser Linie wollen wir treu bleiben und dann im neuen Jahr in der 2. Klasse A vielleicht noch den ein oder anderen Platz gutmachen.“ Damit dies auch gelingt, ist eine gute Vorbereitung erforderlich. Während derzeit schon jeder alleine fleißig die Ausdauer beim Laufen trainiert, starten die Gruppeneinheiten so wie bei der Kampfmannschaft wieder Ende Jänner. „Ein dreitägiges Trainingslager in Kroatien steht ebenfalls am Programm.“, erzählt Sporer abschließend.

Härtetest gleich zu Beginn

Die 2. Klasse A startet am ersten Aprilwochenende wieder in die Rückrunde. Für den FC-WR Nußdorf/Debant 1b steht dann gleich die erste Bewährungsprobe vor der Tür. Auswärts trifft man nämlich auf den zweiten der Liga, die SG Gitschtal. Im Hinspiel hatten die Osttiroler nicht viel zu melden, mit 0:4 wurde man vom eigenen Platz gefegt.