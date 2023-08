Überraschung im Auftaktspiel! Thal/Assling 1b siegt gegen Defereggental

Details Sonntag, 30. Juli 2023 20:34

Am letzten Wochenende im Juli ging die 2. Klasse A wieder in die nächste Runde. Der Auftakt in die Saison 2023/24 ist erfolgt! In der 2. Klasse A nimmt in dieser Spielzeit auch ein neues Team teil nämlich der URC Thal/Assling 1b. Die erste Bewährungsprobe hatte die neue B-Mannschaft des Unterligisten gegen die SG Defereggental/St. Jakob zu bewältigen. Überraschenderweise glückte diese auch, der Titelaspirant aus dem Defereggental wurde mit 5:2 vom eigenen Platz geschossen.

Guter Start vom neuen Team

Das Match am Sportplatz in St. Jakob wurde am Samstag um 16 Uhr vor gut 130 Zusehern angepfiffen. Besser ins Spiel kam zu Beginn die Mannschaft aus dem Pustertal, die durch den neuverpflichteten Matteo Rainer in der 23. Minute in Führung ging. In der 38. Minute legte Lukas Juen noch einen drauf und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf wurde der SG Defereggental ein Strafstoß zugeschrieben, den Rainhard Gasser sicher verwandelte. Zur Pause stand es aus sich des Heimteams also 1:2.

Lukas Juen schnürt einen Viererpack

Wieder war es in Hälfte zwei der URC Thal/Assling 1b, der mit einem frühen Treffer startete. Lukas Juen schnürte seinen Doppelpack in der 54. Minute. Dem war aber noch nicht genug, denn in den Minuten 70 und 76 erzielte er zwei weitere Tore und durfte über einen Viererpack im Auftaktmatch jubeln. Lediglich ein Treffer auf Seiten der Gastgeber durch Florian Brunner gab diese Partie in der Schlussphase noch her. Somit schaffte Thal/Assling 1b den perfekten Einstand und besiegte den Titelaspiranten auf dem Defereggental am eigenen Platz.

Roland Jungmann, Trainer Thal/Assling 1b:

„Ehrlich gesagt hat mich dieses Ergebnis heute selbst überrascht. Trotzdem war der Sieg voll und ganz verdient, wir hätten sogar noch zwei Tore mehr schießen können. Wenn man gegen einen Titelanwärter so spielt, können wir uns hohe Ziele in dieser Saison setzen und wollen in der nächsten Partie natürlich auch wieder gewinnen. Ein Platz in den Top 5 ist unser Saisonziel.“

Am kommenden Samstag steht für Thal/Assling ein Derby am Programm. Sie treffen nämlich auf die zweite Garnitur vom FC Dölsach. Die SG Defereggental will gegen den SC Mühldorf den Fehlstart wiedergutmachen.

