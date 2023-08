Zwei Spiele, zwölf Tore! Gitschtal mit Auftakt nach Maß

Details Montag, 07. August 2023 11:37

An diesem verregneten ersten Augustwochenende stand in der 2. Klasse A die zweite Runde der aktuellen Saison am Programm. Nachdem die SG Gitschtal bereits letztes Wochenende im Auftaktspiel gegen Oberdrauburg drei Punkte mitnehmen konnte, sollte es für die Spielgemeinschaft genau so weitergehen. Mit einem 10:1-Erfolg schoss man die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b vom Platz und verzeichnet einen Auftakt nach Maß.

Gitschtal von Beginn an mit Druck

Es dauerte nur elf Minuten, bis die SG Gitschtal in diesem Match zum ersten Mal zum Zug kam. Lukas Steinwender versenkte die Kugel in der Anfangsphase im Netz. Kurz darauf erhöhte Maximilian Holz zum frühen Zwei-Tore-Vorsprung. Weiter ging es nur in eine Richtung. In Minute 30 konnte Spielertrainer Philipp Kofler einen Angriff verwerten, ehe Mario Santner und erneut Lukas Steinwender den Pausenstand von 5:0 fixierten.

Fünf weitere Treffer und ein Gegentor

Ähnlich sollte es auch in Durchgang zwei weitergehen. Kurz nach Wiederanpfiff schnürte auch Mario Santner seinen Doppelpack. Nur einmal war dann Matrei auch erfolgreich, als Oliver Bstieler in Minute 62 die Kugel zum 6:1 im Gehäuse unterbrachte. Wenig verunsichert dadurch, setzten die Gastgeber ihre Torlaune fort: Manuel Linhard erhöhte auf 7:1, Mario Santner erzielte seinen dritten Tagestreffer, Manuel Holzfeind durfte in der Schlussphase sich auch nochmal in der Torschützenliste eintragen und Philipp Kofler brachte die Zweistelligkeit auf die Anzeigetafel. Damit holt sich die SG Gitschtal sehenswert die nächsten drei Punkte und kann mit zwölf erzielten Toren und sechs Punkten einen perfekten Auftakt in die Saison 2023/24 verzeichnen. Matrei muss die zweite Niederlage im zweiten Match hinnehmen.

Heimo Neuhold, Co-Trainer SG Gitschtal:

„Anders als im Spiel gegen Oberdrauburg haben wir diesmal deutlich schneller ins Spiel gefunden und von der ersten Minute an Chancen kreiert. Es war eine spielerisch und kämpferisch sehr gute Leistung von uns, gegen eine sehr junge gegnerische Mannschaft, die bis zum Schluss nicht aufgegeben und mitzuspielen versucht hat. Für uns war es ein schönes erstes Heimspiel in dieser Saison mit einer geschlossenen starken Mannschaftsleistung. Hervorzuheben sind unser Spielertrainer Philipp Kofler mit zwei Toren und vielen Assists, Mario Santner mit einem Hattrick und unser Jungkicker Manuel Holzfeind, der sein Premierentor in der Kampfmannschaft erzielen konnte.“

Nächsten Samstag muss die SG Gitschtal in Nußdorf um drei weitere Punkte kämpfen, während Matrei im „Kellerduell“ gegen Nikolsdorf versuchen wird, erstmals in der Saison anzuschreiben.

