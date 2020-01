Porträt und Wordrap von und mit Arnoldsteins Torjäger Goran Vuk

Details Montag, 27. Januar 2020 12:54

161 Tore in 14504 Einsatzminuten aufgeteilt auf 174 Meisterschaftsspiele. Goran Vuk liefert eine Punktlandung ab, erzielt im Mittel ganz exakt alle 90 Minuten ein Tor. Der Angreifer vom SV Web-Stapler Arnoldstein hält mit 19 Treffern die Wiederaufstiegsträume seines Klubs am Leben.

Fotocredit: SV Arnoldstein

Er kam sah und bombte



Erstmals erschien Goran Vuk (32) 2008 auf den KFV-Spielberichten, als ihn der SV Rückersdorf als Verstärkung für die 1. Klasse D anheuerte. Die Unterkärntner bereuten diese Verpflichtung nicht, Vuk drehte 37x in zwei Saisonen jubelnd ab, ehe er wieder heimkehrte.

2015 entsann sich dann Poggersdorf seiner Qualitäten, trotz 14 Vuk-Treffer stieg der Verein aber in die 1. Klasse ab. Nach dieser etwas verunglückten Saison wechselte der Slowene (Stammverein Kamnik) erstmals nach Arnoldstein, was sich auf Anhieb als Liebesbeziehung entpuppte.

48 (!) Volltreffer ließ sich Vuk gutschreiben in der Folgesaison waren es dann „nur“ noch 28 Stück, die aber zum Aufstieg reichten. Für eine Saison wechselte er nochmals in die Unterliga, er war beim Nichtaufstiegsdrama von Eberstein (verpasste den Aufstieg um zwei Tore) live und mit 15 Treffern zugegen.

In dieser Saison kehrte er aus Überzeugung wieder nach Arnoldstein zurück ("nicht nur der Verein, auch die Leute sind so nett hier") und führt die Torschützenliste der 2B an.



Spielstil und Privates



Goran Vuk bevorzugt ein druckvolles Spiel, kämpft um jeden Ball und gilt als sehr antriebsschnell. Vor dem Tor bringt er dann die Kaltblütigkeit mit, die echte Torjäger so auszeichnet. In seinem Zivilberuf ist er Fachmann für Catering & Tourismus, absolvierte in Slowenien eine einschlägige Schule. Er ist mit Freundin Martina verlobt.

Wordrap mit Goran Vuk

SV Arnoldstein?

Die Sieger

Dein Spitzname?

Gogi

Lieblingsverein im Profibetrieb?

Real Madrid

Fußballerisches Vorbild?

Ronaldo, Messi, Modrič



Lieblingssport neben Fußball?

Handball

Bier oder Wein?

Bier

Berge oder Meer?

Meer

Lieblingsapp am Handy?

Instagram

Lieblingsmusik?

Balkan-Musik

Wenn du für einen Tag mit einem anderen das Leben tauschen könntest- wer wäre das?

Ronaldo

