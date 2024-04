St. Margarethen entführt 3 Punkte aus Viktring

2. Klasse C

Details Sonntag, 21. April 2024 21:17

Der SV Viktoria Viktring bat in der 21. Runde der Meisterschaft der 2. Klasse C den ASV St. Margarethen/Lav zum Duell um drei Punkte. Beide Teams liegen in der Tabelle nur durch ein Team getrennt voneinander, daher war es Favorit vor dem Spiel schwer zum Ausmachen. Am Ende entschied eine kompakte Defensivleistung der Gäste über die drei Punkte.

Wenig Spektakel in den erste 45 Minuten

Über die ersten 45 Minuten gibt es leider nur wenig zu berichten. Die Gäste konzentrierten sich vorweg auf eine gute Defensivarbeit und gaben den Heimischen so wenig Platz und Möglichkeiten sich in aussichtsreiche Position zu bringen. Selbst waren die Gäste aber trotzdem auch in der Offensive bemüht und so setzte man mit schnellem Umschaltspiel gekonnt die Nadelstiche, um die Klagenfurter unter Bedrängnis zu bringen. Ein solcher Nadelstich führte in Minute 16 auch zum einzigen Treffer im ersten Durchgang und Raphael Stefan Wastian erzielte das 0:1 für sein Team.



Viktring nur durch Standards gefährlich

Auch in den zweiten 45 Minuten ein ähnliches Bild. Viktring bemüht, biss sich aber am Abwehrbollwerk der Lavantaler zumeist die Zähne aus. Einen Strafstoß nach Foulspiel konnte Nico Hrstic in Minute 53 aber zum 1:1 Ausgleich für die Heimelf nutzen. Der Gegenschlag ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Herbert Matthias Theuermann stellte in Minute 62 den alten 1-Tore-Vorsprung für die Gäste wieder her. Kurz darauf wechselte sich Spielertrainer Christian Sablatnig selbst ein um in Minute 68 einen Freistoß von der Strafraumgrenze gekonnt zum 2:2 in die Maschen zu versenken. Aber auch auf diesen Ausgleich konnten die St. Margarethener eine passende Antwort liefern. In Minute 71 brachte Daniel Schrammel die Gäste ein weiteres Mal in Führung. Kurz darauf schwächten sich die Hausherren nochmals selbst. Jonas Christoph Draxl sah in der 75. Minute den roten Karton und musste vorzeitig vom Feld. Die numerische Überlegenheit nutzten die Gäste in Minute 84 durch den eingewechselten Andreas Gerhard Peter Baldauf aus und setzten mit dem Treffer zum 2:4 den Deckel auf den Topf.



Florian Baldauf (Teammanager ASV St. Margarethen/Lavantal):

„Das war eine sehr disziplinierte und gute Leistung von uns. Wir sind in der Defensive gut gestanden, haben sehr wenig zugelassen und haben mit schnellem Umschaltspiel in die Offensive die Akzente gesetzt und die Tore gemacht. Am Ende war unser Sieg sicher verdient und so in Ordnung. Die Mannschaft zeigte geschlossen eine gute Leistung.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.