Straßburg nimmt die 3 Punkte aus Metnitztal mit

In der 26. Runde der 2. Klasse C war der SV Straßburg beim Tabellenschlusslicht SV Oberes Metnitztal zu Gast. Alles andere als ein Auswärtssieg von den favorisierten Straßburgern sollte in diesem Spiel eine große Überraschung, welche am Ende auch ausblieb. Die Straßburger setzten sich mit einem 0:4 klar durch und nehmen die 3 Punkte mit auf die Heimreise.

Straßburg hadert mit Chancenauswertung

Das Spiel begann für die Gäste wie erwartet mit der Spielkontrolle über das Geschehen. Einige Chancen konnte man sich rasch erspielen, Erfolge blieben aber noch aus. In der 16. Minute traf Felix Andreas Schmölzer nach einem Abstauber zur 0:1 Führung der Gäste. In weiterer Folge konnte die Straßburger ihre Feldüberlegenheit aber nicht in weitere Tore ummünzen und haderten so an ihrer Chancenauswertung. Immer wieder konnte sich dabei der heimische Schlussmann mit starken Aktionen auszeichnen und mögliche Torerfolge vereiteln. So blieb es nach den ersten 45 Minuten lediglich bei einem schmeichelhaften 0:1 für die Gäste.



3 weitere Treffer in Halbzeit zwei

In den zweiten 45 Minuten taten sich die Gäste bei ihrer Auswertung der Chancen leichter. So dauerte es lediglich bis in Minute 54, ehe Marco Krall nach einer Flanke in den Strafraum am zweiten Pfosten richtig stand und so auf 0:2 erhöhen konnte. Es folgte ein Dreifachwechsel bei den Gästen, um nochmal frischen Wind in das Spiel zu bringen. Johannes Gerd Landsmann konnte seine Einwechslung in Minute 68 in der 79. Minute auch gleich mit seinem Treffer zum 0:3 rechtfertigen. Den Schlusspunkt setzte Martin Jakob Leitgeb mit seinem Treffer zum 0:4 in der 87. Minute, was auch gleichzeitig der Endstand für das Spiel war.



Ing. Jakob Andreas Leitgeb (Obmann SV Straßburg):

„Das Spiel war diesmal eindeutig. Wir hatten viele, viele Chancen auf mehr Tore, aber ein sehr guter Torhüter der Metnitztaler konnte sich immer wieder mit Glanztaten auszeichnen und so blieb es am Ende „nur“ bei einem 0:4 für uns. Von den Heimischen kam während dem Spiel nichts. Ich glaube es war nur ein Schuss in Richtung von unserem Tor und der ging auch daneben. Unser Sieg war also vollkommen verdient.“

Für das Obere Metnitztal geht es am nächsten Wochenende weiter zum Auswärtsspiel in Frantschach. Dort hat man die Gelegenheit die rote Laterne mit einem Sieg abzugeben. Die Mannen von Straßburg bereiten sich bereits auf ein Heimspiel gegen das junge Liebenfelser Future Team vor.

