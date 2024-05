Mittelfeldgeplänkel bei Magdalensberg/Poggersdorf gegen Ebental

2. Klasse C

In der 27. Runde der 2. Klasse C empfing die Spielgemeinschaft SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters die Mannen vom SC Ebental. In einem Spiel ohne Einfluss auf die vorderen Plätze ging es zwischen zwei Mannschaften, welche punktgleich in der Tabelle auf Platz 8 und 9 liegen um wenig. Trotzdem wollten sich natürlich beide Teams mit einem Sieg belohnen und die Chance wahren um noch den ein oder anderen Platz nach vorne gut zu machen.

Gäste ist mit Umschaltspiel gefährlich

Das Spiel verlief in den ersten 45 Minuten ohne größeren Aufreger. Die Gäste mussten ihren ohnehin jungen Kader wegen einiger Ausfälle nochmal mit Spieler aus deren U17 auffüllen und zum Auswärtsspiel antreten. Mit einigen guten Ballbesitzperioden konnte man die Gefahr phasenweiße gut vom eigenen Tor fernhalten. Nach vorne hin war man aber nur in wenigen Szenen mit einem guten Umschaltspiel gefährlich. Die Heimelf tat sich hier etwas leichter. Man war vor dem Tor etwas gefährlicher als die Gäste und verbuchte mehr Chancen, aber mehr als ein Treffer zum Ausgleich gelang der Heimelf nicht. In der 30. Minute brachte Christopher Holzfeind die Gäste mit seinem Treffer zum 0:1 in Führung. In der 40. Minuten konnten die Heimischen den Rückstand durch einen Treffer von Topscorer Julian Rico Glantschnig egalisieren und so mit einem 1:1 in die Kabinen gehen.



Torlose zweite Halbzeit

In den zweiten 45 Minuten zeigte der Spielverlauf ein ähnliches Bild. Die Gäste aus Ebental mit etwas mehr Spielanteile, nach vorne hin aber nicht gefährlich genug. Die Gastgeber waren in der Ausführung bis zum Abschluss etwas konsequenter, man haderte aber mit der Verwertung der Chancen in diesem Spiel. So ging es am Ende ohne großen Glanz oder Glorie mit einem wohl gerechten 1:1 aus dem Spiel. Beide Teams bleiben somit mit je 37 Punkten gleichauf.



Christian Anton Fellner (Trainer SC Ebental):

„Das Spiel war recht ausgeglichen. Wir haben aufgrund einiger Ausfälle mit sehr vielen jungen, Großteils unter 20 Jahre alt, gespielt und das eigentlich ganz gut gemacht. Wir hatten viele gute Ballstafetten dabei und unser Umschaltspiel gut umsetzen können. Am Ende hat immer wieder der letzte Pass und etwas Glück gefehlt, aber wir gehen unseren Weg mit den jungen Spielern weiter. Magdalensberg/Poggersdorf hatte sicher etwas mehr torgefährliche Szenen, aber das Remis geht sicherlich am Ende so in Ordnung für beide Teams.“



Am kommenden Feiertag tritt die SG Magdalensberg/Poggersdorf zuhause auf den SV Eberndorf und die Ebentaler empfangen im Derby die Mannen vom SV Viktring.

