Wietersdorf holt sich nach Herbstmeistertitel auch die Winterkrone

Details Samstag, 04. November 2023 18:56

Die erste Rückrunde und gleichzeitig 16. Runde der 2. Klasse C bringt uns das Duell zwischen der WSG Wietersdorf und dem GSC Liebenfels – Future Team. Bei bescheidenen Verhältnissen holten sich die Heimischen auch die Winterkrone, nachdem man sich zuletzt den Herbstmeistertitel am grünen Tisch abholen durfte, da die Gegner vom Oberen Metnitztal in Wietersdorf nicht angetreten waren. Der Spielverlauf war der Tabellensituation beider Teams entsprechend verlaufen.

Einwurf als Assist

Das Spiel war noch jung und die Hausherren gingen ihrer Favoritenrolle entsprechend schnell in Führung. Florian Bischof nutzt eine Minute der Unachtsamkeit der Gäste und führte einen Einwurf schnell aus, indem er den Ball Aleksa Jevtimijevic tief in den Lauf warf. So konnte Jevtimijevic in der 7. Minute durch ein Solo auf den Liebenfelser Schlussmann die Wietersdorfer mit 1:0 in Führung bringen. Auch im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte ergaben sich noch einige hochkarätige Chancen auf Seite der Tabellenführer, aber man ließ die Möglichkeiten aus, um sich eine komfortablere Führung zu erspielen.



Wenig Gegenwehr von den Gästen

Auch in den zweiten 45 Minuten änderte sich nichts am Spielverlauf. Die Hausherren hatten das Kommando über das Spiel über und ließen für die jungen Liebenfelser wenig Chancen zu. In der 57. Minute brachte Denis Husejnovic einen Freistoß aus halbrechter Position auf Richtung der zweiten Stange. Niemand ging mehr an den Ball und so landete der Ball via Aufsitzer in den Maschen beim langen Pfosten und es hieß 2:0 für die WSG Wietersdorf. Gegen Mitte des zweiten Durchganges hatte der Trainer der Gäste noch seinen Unmut mit einigen Entscheidungen im Spiel kundgetan, denn binnen vier Minuten sah der Trainer vom Unparteiischen in der 63. und 67. Minuten die Ampelkarte präsentiert und musste seine Anweisungen so von etwas weiter hinten als der angedachten Coachingzone machen. In der restlichen Spielzeit nutzten die Heimischen ihre Spielvorteile nicht mehr aus und so blieb es beim ungefährdeten 2:0 Heimsieg der WSG Wietersdorf und der damit verbundenen Tabellenführung über die Winterpause hinweg, wobei man zusätzlich erwähnen muss, dass die WSG Wietersdorf über den gesamten Herbst über ungeschlagen blieb.



Raphael Rotim (Trainer WSG Wietersdorf):

„Das Spiel war heute eindeutig. Die Torschussstatistik dürfte bei etwa 17:1 gelegen haben. Unser Sieg hätte eigentlich höher ausfallen müssen, aber mit dem 2:0 sind wir auch zufrieden. Das Wetter und die Verhältnisse waren heute nicht sonderlich gut, aber jetzt ist die Saison für heuer zu Ende. Mit dem Herbst sind wir sehr zufrieden, dann wir sind ungeschlagen auf Platz 1.“

