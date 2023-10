Maria Rain fährt ungefährdeten Auswärtssieg in Frantschach ein

Details Montag, 30. Oktober 2023 09:07

Zur 15. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C empfing der FC Frantschach die Truppe des SV Maria Rain. Die Gäste waren zu beginn der Saison etwas in öffentlicher Kritik gestanden, da man in mehreren Spielen die Jugendspielerregelung umgehen musste, da kein junger Spieler zur Verfügung stand. Frantschach sollte für die Rosentaler aber keine Hürde auf dem Weg um die vorderen Plätze sein, denn rein von der Papierform galten die Gäste als haushohe Favoriten.

Verhaltenes hin und her

Die ersten 45 Minuten waren noch einigermaßen ausgeglichen. Aber nicht, weil beide Teams munter drauf los spielten, sondern weil beide Teams sehr verhalten begannen und wenige Chancen vorfanden. Die aber doch herausgespielten Chancen waren durchwegs hochkarätig und hätten das ein oder andere Mal durchaus den Weg in die Maschen finden können. So war es ein Schuss von der Strafraumgrenze durch Hasan Kupinic, der in der 23. Minute den Weg in die Maschen fand und so auf 0:1 für die Gastmannschaft stellte. Die blieb aber die einzige genutzte Chance im ersten Durchlauf und so ging es mit einem 0:1 in die Kabinen.



Pausenansprache zeigte Wirkung

Der Gästetrainer war mit der Leister der ersten 45 Minuten nicht wirklich zufrieden und nahm ein paar taktische Änderungen vor. Dies schien Wirkung zu zeigen, denn im zweiten Durchlauf kamen die Hausherren kaum noch gefährlich vor das Tor der Rosentaler. Die Gäste erspielten sich aber wie schon in der ersten Spielhälfte einige Hochkaräter. Nach einer Flanke in den Strafraum wurde Alexander Juch dort übersehen. Dieser konnte den Ball noch zurechtlegen und ihn mit einem platzierten Schuss im Gehäuse zum 0:2 unterbringen – 68. Minute. In der 73. Minute stellte Haris Malkoc dank eines Foulelfmeters mit einem kraftvollen Schuss in die Ecke auf 0:3 und besiegelte damit das Ergebnis, welches sich in den restlichen Minuten nicht mehr änderte.



Nedim Omerhodzic (Trainer SV Maria Rain):

„Wir haben in der ersten Halbzeit zwar 0:1 geführt, aber die Leistung war nicht sonderlich gut. In der Pause habe ich dann ein paar taktische Änderungen vorgenommen und ein paar klare Worte gesagt. Die zweite Halbzeit war dann so wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir waren besser, haben noch zwei Tore erzielt. Es waren auch noch Chancen da, um mehr Tore zu erzielen, aber die wurden leider nicht genutzt. Frantschach hat eine spielerisch und taktisch gute Mannschaft, aber wir waren in dem Spiel einfach besser und haben wenig zugelassen. Nun geht unser Blick wieder nach vorne für die letzte Runde und den Nachtrag, um vorne dranzubleiben.“

