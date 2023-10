SAK Amateure lassen unerwartet Federn in Landskron

Details Montag, 16. Oktober 2023 11:47

Die 1b Mannschaft vom SC Landskron empfingen zur 13. Runder in der 2. Klasse D die SAK Amateure zum Duell. Für die Gäste aus Klagenfurt sollte es eigentlich nur ein Durchläufer werden, denn im bisherigen Saisonverlauf war man ohne Punktverlust und ganzen 19 Punkten vor Landskron angesiedelt. Dementsprechend überraschend war es, dass die Heimischen einen verdienten Sieg gegen ein stärker einzuschätzendes SAK Team holte. Der SAK holte sich zwar bereits in der vergangenen Woche den Herbstmeistertitel, die Winterkrone kann man rechnerisch aber noch verlieren, da man in der kommenden Woche gegen den Verfolger antreten muss.

Frühe Führung der Gäste

Die Gäste aus Klagenfurt gingen bereits in Minute sieben durch Julian Jakovljevic mit 0:1 in Führung. Viele glaubten wohl, dass damit das Torfestival beginnen sollte, aber dem war am Ende nicht so. Der SAK beherrschte das Geschehen noch etwa 20 weitere Minuten, verabsäumte es aber seine Chancen zu nutzen und den Vorsprung auszubauen. So ging es nur mit einer mageren 0:1 Führung für die Gäste in die Kabinen zum Pausentee.



Landskron dreht auf und dreht das Spiel

In den zweiten 45 Minuten übernahmen die jungen Villacher das Spielgeschehen und die Kontrolle über das Spiel. So konnte man bereits in Minute 50 durch einen Weitschuss von Lukas Tauchhammer den 1:1 Ausgleich bejubeln. Nur wenige Minute später wurde auch schon über das 2:1 gejubelt. Nach einer Aktion über die rechte Seite, konnte Peter Josef Thaler den Querpass in den Rückraum der Abwehr zum Führungstreffer in der 54. Minute nutzen. Ganz aufstecken wollten die Gäste aber nicht. In der 72. Minute glich der SAK in Person von Matic Pogacnik das Spiel wieder aus und netzte zum 2:2 ein. Den finalen Siegtreffer für die Heimelf entstand durch einen Freistoß von der Toroutlinie. Der Ball wurde scharf in die Mitte gebracht und im Getümmel hielt Alexander Köchl als erster seien Fuß an den Ball und buxtierte das Leder so in die Maschen – 3:2 in Minute 81.



Gustav Schaller (Sportlicher Leiter SC Landskron):

„Das Team war eigentlich nicht so gut besetzt wie sonst, denn von der Ligamannschaft wurde diesmal nur ein Spieler für die 1b abgestellt, aber die Jungs was da waren, waren top motiviert. Denen hat man vor allem in den zweiten 45 Minuten angesehen, dass sie hier gewinnen wollten. Wir sind zwar früh in Rückstand geraten und danach war der SAK noch bis Mitte der Spielhälfte besser, hatte auch noch einige Torchancen, aber in den zweiten 45 Minuten war wir besser und haben am Ende sicherlich verdient gewonnen.“

