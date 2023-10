SAK Amateure gewinnen gegen chancenlose St. Veiter

Details Samstag, 07. Oktober 2023 22:08

In der 12. Runde der Meisterschaft kam es in der 2. Klasse D zum Aufeinandertreffen zwischen den SAK Amateuren und der Mannschaft vom SC St. Veit 1b. Die Heimischen aus Klagenfurt gingen als haushoher Favorit in das Spiel, auch wenn man in diesem Spiel gleich auf einige Stammspieler verzichten musste. Die Gäste aus St. Veit liegen in der bisherigen Meisterschaft im Vergleich zum Kontrahenten weit abgeschlagen im hinteren Drittel mit lediglich acht Zählern am Konto.

SAK dominiert, verabsäumt es aber Tore zu schießen

Die Heimischen übernahmen von Beginn an das Kommando im Spiel und ließen die Gäste kaum in das Spiel zu kommen. Man erspielte sich eine Vielzahl an Chancen, auch einige Möglichkeiten im Eins-gegen-Eins auf den St. Veiter Schlussmann ließ man fast schon fahrlässig liegen in der ersten Spielhälfte und so blieb es ob harmloser Gäste bei einem mageren 0:0 zur Pause.



Nun treffen die Heimischen auch

In den zweiten 45 Minuten änderte sich am Spielverlauf fast gar nichts. Die Heimelf dominierte die Gäste und setzte diese über weite Strecken massiv unter Druck. Da dauerte es in diesmal nur neun Minuten nach Wiederanpfiff, ehe doch noch erstmals gejubelt werden durfte. Nach einer herausgespielten Aktion traf am Ende Jan Wieser zur verdienten 1:0 Führung für die Klagenfurter in der 54. Minute. Damit schien der Bann gebrochen zu sein, denn die Heimelf konnte bereits in Minute 60 die Führung auf 2:0 erhöhen. Diesmal vollende Jure Jursic eine Ballstaffete über mehrere Stationen und brachte die Kugel im Gehäuse unter. In der 75. Minute traf Matic Pogacnik zum vorentscheidenden 3:0 für die SAK’ler und drehte jubelnd ab. Den Deckel drauf und Treffer zum Endstand erzielte der eingewechselte Alen Hadzic in der 85. Minute, indem er das 4:0 erzielte.



Herwig Josef Hobisch (Trainer SAK Amateure):

„Wir hatten heute fünf Stammspieler zu ersetzen, d.h. meine ohnehin schon junge Mannschaft war diesmal noch etwas jünger als sonst. Zur Pause hätten wir bereits min. 4:0 Führung können, wenn nicht sogar müssen, weil wir vier Mal allein auf den Tormann liefen. Die St. Veiter waren in diesem Spiel kein Maßstab für uns und hatten keine Chance gegen uns. Im Herbst sind noch vier Spiele für uns und da wollen wir das Maximum rausholen um dann im Frühjahr um die Meisterschaft und den Titel zu spielen. Aber zuerst spielen wir noch die verblieben Runden und dann freuen wir uns schon auf die Wintervorbereitung.“

