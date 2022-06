Skoda Kamiq - der urbane City-SUV besticht mit Eleganz und Alltagstauglichkeit

Details Freitag, 24. Juni 2022 10:05

Mit dem Kamiq brachte Skoda ein bemerkenswertes Fahrzeug auf den Markt, dass genau in eine Nische der Modellpalette der Automobilangebote der vielen Erzeuger passt. Das Mittelding aus SUV und praxistauglichem Stadtfahrzeug lässt die Komkurrenz staunen und mit den "Simply Clever" Ausstattungsmerkmalen der Marke Skoda erhält man mit dem Kamiq für wenig Geld ganz viel Auto. Unser Mobilitätspartner, das Autohaus Skoda Sellner, ist der richtige Ansprechpartner für alle, die jetzt einen schnell erhätlichen und toll ausgestatteten Skoda Kamiq haben wollen.

Ausgeprägte Skoda Qualität

Dass die Fahrzeuge der Marke Skoda in punkto Qualität und Verarbeitung herausstechen, beweist auch der Umstand, dass der Skoda Octavia zum meistverkauften Auto in Österreich wurde. Der Kamiq ist ein Nischenfahrzeug, dass sämtliche Bereiche abdeckt und somit eine preislich sehr attratktive Alternative zu den etwas teureren Skoda Modellen wie Octavia, Karoq usw. darstellt. Verschiedene Ausstattungsvarianten erfüllen praktisch jeden Wunsch und so entwickelt sich auch der Skoda Kamiq zu einem absoluten Liebling der großen Skoda-Kundenfamilie.

Crossover - ein Ausdruck der neugierig macht

Mit dem Kamiq wagte Skoda den Schritt zum ersten Crossover-Fahrzeug, was soviel bedeutet, dass man ein Fahrzeug entwickelte, das sowohl ein SUV, als auch ein alltagstaugliches Stadtfahrzeug auf den Markt gebracht wurde. Dass dieses Experiment geglückt ist, kann man wohl sagen, denn mit dem Skoda Kamiq erleben sie pure Freude am Fahren und Ausmaße, die in jeder Stadt und natürlich auch auf dem Land von Vorteil sind. Von der Ausstattung her lässt der Kamiq keine Wünsche offen. Sei es Navigation, Spurhalteassistent, Einparkhilfen usw. - jeder Wunsch wird ihnen erfüllt bzw. gibt es wie schon angesprochen viele Ausstattungsvarianten, die man wählen kann. Am besten ist, sie informieren sich kostenlos und bestaunen im Schauraum vom Autohaus Sellner die Topausstattung des Kamiq Monte Carlo. Und dann bestimmen nur Sie selbst, was sie brauchen, was sie gerne hätten und was in ihr Budget passt. Eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Finanzierungsvariante können sie gleich wählen und von den Topkonditionen der Porsche Bank profitieren.

Jetzt Probefahrt machen

Beim Autohaus Sellner in Lendorf gibt es mehrere Skoda-Kamiq Modelle, die sie begutachten bzw. auch probefahren können. Einfach unter der Telefonnummer 04762/2852 oder via E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! einen Termin vereinbaren und die beste Beratung durch das Skoda-Sellner Team erfahren.

Fotos: Autohaus Sellner