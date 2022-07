Köttmannsdorf freut sich auf den GAK & erwartet sich ein enges Rennen in der Meisterschaft

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 18:55

Eine lange Pause konnte ASKÖ-Köttmannsdorf-Trainer Christian Sablatnig seinen Mannen nicht gewähren. Nur 10 Tage ruhte der Ball, jetzt dreht sich vorerst alles um den ÖFB-Hit gegen die roten Teufel aus Graz. In der Meisterschaft erwartet sich der Vorjahrs-Vierte ein ganz enges Rennen.

Ein Abgang, ein Trio kommt – lange Leine wegen extrem kurzer Pause

Denis Tomic unterschrieb dieser Tage beim ASV, dafür kann Sablatnig ein neues Trio auf dem Trainingsplatz begrüßen: Dominik Kruschitz kehrt von Oberglan zurück, er kämpfte erfolgreich gegen eine schwere Krankheit an, freut sich Sablatnig: „Der Sport hat ihn wieder, er haut sich voll rein!“. Dazu kommen noch die beiden Zukunftshoffnungen Nico Taschwer und Jakob Fasching (beide Austria Klagenfurt).

„Durch den sportlichen Erfolg im KFV-Cup und die damit verbundene ÖFB-Cup-Qualifikation verkürzte sich unsere Sommerpause auf 10 Tage“, rechnet Sablatnig vor, „aber das nehmen wir angesichts des Spiels gegen den GAK als Erfolgsfazit gerne in Kauf.“ Als Kompromiss akzeptiert der Coach derzeit urlaubsbedingte Abwesenheiten beim Training: „Wir sind ja am Ende alle auch von den Dienstgebern abhängig, im Training machen wir dennoch das Beste aus vereinzelten Fehlzeiten.“

Alles ist im Cupfieber, der GAK kommt mit alten Sabe-Kumpeln

Am 16. Juli (17:30) empfängt Köttmannsdorf auf eigener Anlage den GAK im ÖFB-Cup. Es ist die dritte Qualifikation für den österreichweiten Bewerb und die Losfee bescherte Christian Sablatnig ein Wiedersehen mit alten Bekannten: „Sowohl Cheftrainer Gernot Messner als auch Co Christoph Cemernjak sind mir wohlbekannt. Mit ‚Cerme' spielte ich zusammen in Viktring. Ich freue mich schon sehr auf ein Wiedersehen!“

Für Informationen über die roten Teufel bemühte er freilich nicht direkt die beiden Kumpels: „Wir haben uns Videos vom GAK angeschaut und Auskünfte beim WAC eingeholt. Die haben gerade getestet. Also ganz fremd wird uns der Gegner am Samstag nicht sein!“ Morgen testet Köttmannsdorf (17:15) gegen Treibach in Viktring als Cup-Generalprobe.

Ein noch dichteres Feld als im Vorjahr scheint möglich

Nach dem Eintauchen in die Glamour-Welt des Profifußballs steht die Landesliga ab Ende Juli auf dem Programm. Köttmannsdorf spielt da in den ersten beiden Runden gegen die 1b der Austria und dann den KAC. „Hätte angenehmer kommen können“, meint Sablatnig, der einerseits das Vorjahresergebnis toppen, andererseits nie in Abstiegsnöte kommen möchte. Für ihn kein Widerspruch: „Wir waren vorige Saison Vierter. Außer Dellach und uns waren fast alle zu einem Zeitpunkt dem Strich gefährlich nahe. Das kann auch heuer wieder geschehen, es ist sogar möglich, dass es noch gedrängter zugeht.“