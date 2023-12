Gute Ausgangslage lässt für Bleiburg im Frühjahr noch alles offen

Details Mittwoch, 27. Dezember 2023 17:00

Die Kärntner Ligen bot den Fußballfans im ganzen Bundesland wieder eine spannende Herbstsaison. Ein Team, welches viel dazu beitrug und durch eine starke Leistung in der Hinrunde überraschte, war die SVG Bleiburg in der Kärntner Liga. Die Unterkärntner belegen nach 16 Spielen den vierten Rang und holten über den Herbst hinweg 26 Punkte. Sieben Siege und fünf Unentschieden standen dabei vier Niederlagen gegenüber.

Überraschungsmannschaft in der Hinrunde

Lange war die SVG Bleiburg die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Kärntner Liga. Ganze neun Spiele in Folge ging die Mannschaft von Coach Nevenko Vasiljevic nicht als Verlierer vom Platz. „Unser Ziel war von Anfang an nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Dass nun ein solider vierter Platz dabei herausschaut, darüber bin ich hochzufrieden.“, resümiert Vasiljevic. Vor allem der niedrige Altersdurchschnitt der Mannschaft hebt der Trainer hervor: „Wir sind ein Team aus vielen jungen Spielern und ein paar Führungsspielern, was gemeinsam eine sehr gute Mischung ergibt.“

Noch gute Chancen auf die Meisterschaft

Auch im Frühjahr soll es für den aktuell Vierten der Kärntner Liga ähnlich weitergehen. „Da wir erst im Sommer die neue Mannschaft aufgebaut haben, sind die Erwartungen dieses Jahr noch nicht so hoch. Dennoch ist unsere Ausgangslage für das Frühjahr gut, mal sehen, was dabei rauskommt.“ Als größten Aufstiegsfavoriten sieht er den derzeitigen Ligaprimus Treibach. „Für mich sind sie die Favoriten für den Aufstieg, aber auch für die Mannschaften dahinter und für uns besteht noch die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Das Team, das es schafft, bis zum Ende hin konstant zu bleiben, wird den ersten Platz erreichen.“

Weiterer Fahrplan über den Winter

Um auch nach dem Winter wieder in Fahrt zu kommen, darf natürlich das nötige Training nicht fehlen. Die SVG Bleiburg startet Mitte Jänner in die Vorbereitung mit hartem Training und Testspielen an den Wochenenden. Ein Trainingslager in Umag für vier Tage ist ebenfalls geplant. In die Frühjahrssaison starten die Bleiburger Ende März. Ein Duell mit der VST Völkermarkt steht dann am Programm. „Wichtig ist wieder der Start in die Rückrunde. Dann können wir sicher vorne dabeibleiben.“. betont Vasiljevic abschließend.