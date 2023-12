Erster Verfolger des Spitzenduos! St. Michael/Lav. will auch im Frühjahr vorne dabei bleiben

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 17:00

In der Unterliga Ost liefern sich in dieser Saison der SC St. Veit und der TSV Grafenstein einen spannenden Kampf um den ersten Platz mit wenigen Fehltritten. Doch auch dahinter stechen einige Teams heraus, so wie die junge Mannschaft des FC St. Michael im Lavanttal. Mit acht Siegen, sowie sechs Remis und gegenüberstehenden zwei Niederlagen, belegen sie den souveränen dritten Platz der Liga.

Gute Herbstsaison mit Potential nach oben

Als erster Verfolger des Spitzenduos spielt der FC St. Michael/Lav. eine starke Saison. Das sieht auch der Coach der Lavanttaler, Reinhard Puggl so: „Das ist eine super Platzierung in dieser Liga.“ Dennoch gibt es für ihn noch Potential zur Verbesserung. „Manchmal sind wird noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Sechs bis sieben Punkte mehr wären im Herbst sicherlich noch drinnen gewesen, doch dafür agierten wir in einigen Matches noch zu unerfahren. Alles in allem aber eine sehr gute Hinrunde der jungen Mannschaft.“ So soll es im Frühjahr auch weitergehen. Die Lavanttaler streben einen Platz unter den Top 5 an. „Natürlich wollen wir diesen dritten Platz aber so gut wie möglich absichern.“, gibt sich Puggl ehrgeizig.

Weiterer Fahrplan und Transferaktivitäten

Damit die Spieler auch über die kalten Monate fit bleiben, startet das Mannschaftstraining beim Verein bereits wieder ab Mitte Jänner. „Wir werden den Fokus auf die Grundlagen, sowie die Ausdauer legen. Dass wir zwei Mal in der Woche am Kunstrasenplatz in St. Andrä trainieren können, ist ein großer Vorteil für uns.“, erklärt der Trainer des FC St. Michael. So soll eine erfolgreiche Rückrunde gespielt werden, in der der Kader keine Veränderungen aufzeigen wird. „Die Mannschaft bleibt dieselbe wie im Herbst.“, bestätigt Puggl.

Puggl tippt auf St. Veit

14 Punkte Abstand hat der FC St. Michael/Lav. auf die beiden Teams an der Spitze. Diese aufzuholen und sich den Meistertitel zu schnappen, scheint für den Coach sehr unrealistisch. „Trotz eines spannenden Meisterschaftskampfes bis zum Ende, denke ich, dass der SC St. Veit am Ende als Sieger hervorgehen wird. Das war schon mein Tipp vor der Saison.“, erläutert Puggl abschließend.

