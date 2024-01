Aufsteiger Ferlach strebt mit Kaderverbreiterung Mittelfeldplatz in dieser Saison an

Details Sonntag, 31. Dezember 2023 17:00

Die Unterliga Ost hatte bis jetzt in der Saison 2023/24 schon einiges zu bieten. In diese Klasse mixten sich die Mannschaften in dieser Saison relativ durch, da drei Absteiger aus der Kärntner Liga sowie zwei Aufsteiger aus den ersten Klassen das Feld in der Unterliga Ost erweiterten. Auch die DSG Ferlach ist eine dieser Aufsteiger aus der 1. Klasse D. Nach der Herbstsaison belegt der Verein aus dem Rosental den siebenten Platz in der Liga.

Trotz Verletzungspech gute Platzierung

Die DSG Ferlach kann nach dem Aufstieg in die Unterliga Ost eine recht ausgeglichene Bilanz an den Tag legen. Sechs Siege und zwei Remis konnten die Rosentaler erreichen – dem gegenüber stehen acht Niederlagen. Das bedeutet 20 Punkte in 16 Spiele. Den Trainer der DSG Ferlach, Mario Woschitz, stimmt diese Ausbeute zufrieden: „Alles in allem können wir mit dieser Bilanz gut leben. Wir starteten gut in die Saison, mussten dann aber sechs Niederlagen in Folge einstecken. Die zwei Siege in den letzten Partien haben wir gebraucht, um den Herbst positiv abzuschließen.“ Ein Problem, welches die Mannschaft aus dem Rosental den Herbst hinweg begleitete, war das Verletzungspech. „Teilweise fehlten uns neun Spieler auf einmal, wovon sieben Stammspieler sind. Aufgrund dieser Voraussetzungen können wir mit der Hinrunde zufrieden sein.“, erzählt der Coach.

Mittelfeldplatz mit Kaderverbreiterung

Für die Rückrunde hat Trainer Woschitz auch schon ein klares Ziel: „Wir wollen einfach nicht absteigen. Ein Mittelfeldplatz in der Liga wäre ideal.“ Auch eine Verbreiterung des Kaders steht im Winter am Programm. „Derzeit sind wir an zwei Spielern – vor allem in der Offensive – dran. Damit wir nicht wieder mit Personalnot zu kämpfen haben, verbreitern wir nun unseren Kader.“, erläutert Woschitz. Das Mannschaftstraining startet bei der DSG Ferlach dann wieder Mitte Jänner. Dazu stehen noch einige Vorbereitungsspiele, wie z.B. Matches gegen Donau Klagenfurt oder den SAK am Programm. Ein Trainingslager wird es keines geben. „Stattdessen legen wir ein kleines Teambuilding-Wochenende ein. Das gehört auch dazu und ist oft sinnvoller als ein Trainingslager.“, teilt der Coach abschließend mit.

Auftakt in das Frühjahr

Der Ligaauftakt in der Unterliga Ost findet Ende März statt. Die DSG Ferlach bekommt es dort mit einem der Absteiger aus der Kärntner Liga, dem SK Maria Saal zu tun. Aufgrund der Tabellenposition gehen die Rosentaler aber als Favoriten in dieses Match.