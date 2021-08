Bärenstarker SV Ruden entführt aus Kappel drei Punkte

Details Montag, 16. August 2021 09:56

Am Samstag begrüßte der SC Kappel in der fünften Runde der Unterliga Ost den SV Ruden. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des Gasts aus. Auf dem Papier ging Ruden als Favorit in dieses Spiel – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Gäste zeigten eine bärenstarke Leistung und gewannen am Ende hochverdient.

Ruden in allen Belangen überlegen

Der SV Union Raiba Ruden ging durch Fabian Gerhard Karner in der 39. Minute in Führung. Er startete von der Mittellinie einen Sololauf, überspielte vier Gegenspieler und trickste dann auch noch Kappel-Goalie Proprentner aus. Die Gäste hatten aber in Durchgang eins noch mehrere Großchancen und hätten weit höher führen müssen. Mit dem knappen 0:1 ging es in die Kabinen.

Kappel kommt nicht zurück

Auch in der zweiten Halbzeit war Ruden das bessere, weil engagiertere Team. David Krall erhöhte den Vorsprung von Ruden nach 80 Minuten auf 2:0. Er verwertet einen Strafstoß nach Foul an Theuermann im Nachschuss zur Entscheidung. Schließlich strich der SV Ruden die Optimalausbeute gegen den SC Kappel ein.

Für den SC Kappel gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der SV Ruden hoffnungsfroh in die nähere Zukunft.

Karl Schweighofer, Trainer SC Kappel: "Ruden war heute sowohl am Boden, als auch in der Luft besser als wir und deshalb geht dieser Sieg auch absolut in Ordnung."



Robert Skof, Trainer des SV Ruden: "Wir waren heute die klar bessere Mannschaft, hätten aber zur Pause schon mit drei oder vier zu null führen müssen. Unsere Mannschaft entwickelt sich gut und wenn wir zusammen bleiben und hart weiterarbeiten, werden wir in 1-2 Jahren eine Topmannschaft haben."



Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesondere Hafner, Karner





Unterliga Ost: SC Raika Kappel – SV Union Raiba Ruden, 0:2 (0:1)

39 Fabian Gerhard Karner 0:1

80 David Krall 0:2

