Grafenstein weist Gallizien mit 3:0 in die Schranken!

Details Montag, 16. August 2021 15:05

Einer der bisherigen Saisonüberraschungen, der SV Gallizien war gestern zu Hause ausgerechnet gegen den Lokalrivalen TSV Grafenstein völlig abgemeldet. Die Gäste gingen früh in Führung und dominierten fortan über die gesamte Spielzeit, der Sieg hätte durchaus auch höher ausfallen können.

Kalte Dusche am heißen Spieltag

Grafenstein ging durch Lukas Michael Rutnig bereits in der vierten Minute in Führung. Dem Tor ging eine schöne, weite Flanke vom Ex-Gallizien-Spieler Fabian Strasser voraus. Rutnig stand goldrichtig an der langen Stange zwischen 5er und 11er, traf per Kopf

Von dieser kalten Dusche im heißen Gallizien erholte sich die Heimelf nicht mehr. Die vielen Spiele in den letzten Tagen und Wochen hinterließen ihre Spuren bei der Pitschko-Elf. Grafenstein wirkte spritziger, war stets den einen Schritt schneller als der Gegner und die Gäste hatten zudem Torjäger Luka Zalokar ausgezeichnet im Griff. Über das ganze Spiel gab es nur vereinzelte Weitschüsse der Hausherren:

Anders Grafenstein, das knapp vor der Pause die Führung ausbaute. Diesmal waren gleich zwei Ex-Spieler von Gallizien am Tor beteiligt, zu Strasser gesellte sich Dominik Peketz, der auch abschloss.

Grafenstein dominiert klar die zweite Hälfte

Wolfgang Pitschko versuchte zur Pause noch umzustellen, frischen Wind brachten die Maßnahmen aber keine. Vielmehr ließ Grafenstein in der zweiten Halbzeit zig Chancen für einen Kantersieg liegen. Der dritte Treffer fiel zwar direkt nach Wiederbeginn (David Skrbec mit einer Super-Direktabnahme), danach allerdings verabsäumten die Gäste ihre Tordifferenz aufzupolieren. Letztendlich kam ein völlig erschöpftes Gallizien mit dem 0:3 noch gut weg.



Stimmen zum Spiel

Lucien Orga (Trainer Grafenstein): "Ein Derbysieg gibt immer Auftrieb, es war ein gutes spiel meiner Mannschaft, jetzt müssen wir Konstanz hineinbringen."



Valentin Egger (Sektionsleiter Grafenstein): "Es war noch nie so leicht wie eben, in Gallizien zu gewinnen."



Die Besten (Grafenstein): Lukas Rutnig (OM/St), Florian Egger (Ab.re)

Unterliga Ost: SV Gallizien – TSV Grafenstein, 0:3 (0:2)

4 Lukas Michael Rutnig 0:1

44 Dominik Peketz 0:2

46 David Skrbec 0:3

