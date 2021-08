Nach einer Kabinenpredigt gewinnt die Austria noch klar!

Details Montag, 16. August 2021 15:34

Die Austria Klagenfurt Amat. erreichten einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Rückersdorf. Schnell 2:0 in Front gelegen, ließen die violetten Youngster die Zügel schleifen und bekamen bis zur Pause den Ausgleich als Rechnung präsentiert. In der 2. Halbzeit fand die Austria wieder zurück in die Spur, sicherte den ersten (gewerteten) Sieg in der Saison.

Blitzstart und Nachlässigkeiten

Austria Klagenfurt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mateusz Cichon traf in der dritten Minute zur frühen Führung, der Stürmer wurde mit gut synchronisierten Laufwegen gut freigespielt. Es dauerte nicht lange, bis Mersei Nsandi den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 erhöhte. Alles schien für die Violetten auf Schiene zu sein, endlich den ersten Saisonsieg feiern zu können.

Aber es schlich sich der Schlendrian ein, das brachte wieder die Gäste zurück ins Spiel. Matthias Woschitz verkürzte für Rückersdorf später in der 25. Minute auf 1:2. Michael Othmar Fido schaffte etwas später den Ausgleich (37.) und bis zur Pause fanden die Gäste noch die eine oder andere Chance vor.

Die Kabinenpredigt wirkte

"Burschen, so könnt ihr in der Unterliga nicht spielen!" Ein völlig unzufriedener Karl Micheu trichterte seinen Burschen ein, dass Punktegewinne in der Unterliga nur über den Kampf möglich sind. Die Jungaustrianer nahmen sich das zu Herzen, agierten resoluter und eroberten sich so rasch den Zugriff bei brütender Mittagshitze wieder zurück.

Der Lohn war das 3:2 durch Denis Sinanovic, bei dem bezeichnenderweise der Ball im Gegenpressing erobert und behauptet wurde. Die Restverteidigung von Rückersdorf konnte die Lücken nicht mehr schließen (51.).

Mit der neuerlichen Führung war es um Rückersdorf geschehen, nochmals konnten die Gäste dem Spiel keine Wendung geben. Im Finish legten Josip Pejic (81.) und abermals Nsandi (85.) noch einen drauf zu einem letztlich etwas zu hoch ausgefallenem aber dennoch verdienten 5:2-Erfolg.

Dieser Sieg war der erste, der auch für die Tabelle zählt, die Partie gegen Ruden wurde ja strafverifiziert. Dennoch bleiben beide Teams vorläufig in der roten Zone stecken.

Stimme zum Spiel

Karl Micheu (Trainer Austria): "So wie in der zweiten Halbzeit stelle ich mir das hinkünftig vor. In der 1. Halbzeit haben wir nach dem 1:0 aufgehört zu spielen."



Die Besten (Austria): Marius Maierhofer (DM) & Mersei Nsandi (St.)

Unterliga Ost: SK Austria Klagenfurt Amateure – SF Rückersdorf, 5:2 (2:2)

3 Mateusz Maksymilian Cichon 1:0

15 Mersei Dieu Nsandi 2:0

25 Matthias Woschitz 2:1

37 Michael Othmar Fido 2:2

51 Denis Sinanovic 3:2

81 Josip Pejic 4:2

85 Mersei Dieu Nsandi 5:2

