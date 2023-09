Launsdorf und Ferlach trennen sich in kurzweiligem Match mit 1:1

Details Sonntag, 03. September 2023 19:51

Am Sonntagnachmittag wurde der 7. Spieltag in der Unterliga Ost komplettiert, als sich Launsdorf und DSG Ferlach mit einem 1:1-Remis trenten.

Einige Chancen und doch kein Sieger

Das Match kam anfangs kurzweilig und mit Chancen beiderseits bespickt daher, gar mit leichtem Plus für die Hausherren. Vor 250 Zuschauern markierte Andreas Bernhard Schritliser nach einem Abwehrfehler dann aber das 1:0 für DSG Ferlach (33.). Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren die Chance vom Elfmeterpunkt aus, als Gangl an Keeper Colic scheiterte (64.). Doch nur wenig später: Fabian Christian Gangl war es, der in der 77. Minute den Ball dann aber doch im Gehäuse von Ferlach unterbrachte und für den Ausgleich sorgte. Am Ende trennten sich SC Launsdorf und DSG Ferlach die Punkte.

Die Heimmannschaft belegt momentan mit acht Punkten den elften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 12:12 ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SC Launsdorf bei. Für Launsdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Das Remis brachte Ferlach in der Tabelle voran. DSG Ferlach liegt nun auf Rang fünf. Der Gast verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Ferlach etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte DSG Ferlach.

SC Launsdorf tritt am kommenden Samstag bei FC Eisenkappel an, Ferlach empfängt am selben Tag ASKÖ Mittlern.

Unterliga Ost: SC Launsdorf – DSG Ferlach, 1:1 (0:1)

77 Fabian Christian Gangl 1:1

33 Andreas Bernhard Schritliser 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.