Punkteteilung zwischen Eberstein und Sele Zell

Details Samstag, 02. September 2023 21:49

Am Samstagnachmittag gab der SV Eberstein gegen Sele Zell einen 2:0-Vorsprung aus der Hand - so gab es im Zuge der 7. Runde in der Unterliga Ost eine Punkteteilung beim Stand von 2:2.

2:2 nach 2:0-Vorsprung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Andre Adolf Wurzer sein Team in der 14. Minute, als er nach regen Treiben im 16er ins linke Kreuzeck einschob. Zur Pause hatte SV Dolomit Eberstein eine hauchdünne Führung inne. In der 65. Minute brachte David Florian Gerhard Rabitsch das Netz für das Heimteam zum Zappeln und vollstreckte nach einem wunderbar herausgespielten Konter. Nicola Alexander Mak ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für DSG Sele Zell, der durchaus überraschend daherkam. Doch dann nahem die Gäste Fahrt auf: SV Eberstein musste den Treffer von Darko Zec zum 2:2 hinnehmen (74.) - Darko Zec traf zum 2:2. Alles sprach für einen Sieg von SV Dolomit Eberstein, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Sele Zell noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

SV Eberstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Dolomit Eberstein liegt nun auf Platz 14. Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV Eberstein bei. SV Dolomit Eberstein ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von DSG Sele Zell aus, sodass man nun auf dem vierten Platz steht. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, drei Remis und eine Niederlage. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Sele Zell zu besiegen.

Am kommenden Freitag tritt SV Eberstein bei Annabichler Sportverein an, während DSG Sele Zell einen Tag später SGA Sirnitz empfängt.

Unterliga Ost: SV Dolomit Eberstein – DSG Sele Zell, 2:2 (1:0)

74 Darko Zec 2:2

67 Nicola Alexander Mak 2:1

65 David Florian Gerhard Rabitsch 2:0

14 Andre Adolf Wurzer 1:0

