Annabichler SV lanciert gegen SV Eberstein dritten Saisonsieg

Details Freitag, 08. September 2023 21:27

Annabichler Sportverein erreichte am Freitagabend am achten Spieltag in der Unterliga Ost einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SV Dolomit Eberstein. Annabichler SV erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Souveräner Heimerfolg

In der Anfangsphase passierte wenig Aufregendes, ehe die Heimischen sukzessive auf Touren kamen und einen Lattenschuss (36.) lancierten. Emre Yalcin trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für das 1:0 des Heim-Teams. Annabichler Sportverein führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Nico Spendier schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (48.). Christopher Kraxner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Annabichler SV (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte den Heimischen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Eberstein.

Die drei Zähler katapultierten Annabichler SV in der Tabelle auf Platz neun. Annabichler Sportverein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

SV Dolomit Eberstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz der Niederlage fiel SV Eberstein in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 14. Im Sturm von SV Dolomit Eberstein stimmt es ganz und gar nicht: Neun Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Einen Sieg, drei Remis und vier Niederlagen hat SV Eberstein derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte man insgesamt nur fünf Zähler.

Kommende Woche tritt Annabichler SV bei SGA Sirnitz an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt SV Eberstein Heimrecht gegen DSG Ferlach.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SV Dolomit Eberstein, 3:0 (1:0)

87 Christopher Kraxner 3:0

48 Nico Spendier 2:0

35 Emre Yalcin 1:0

