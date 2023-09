St. Michael/Lav. beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Freitag, 08. September 2023 21:54

St. Michael/Lav. errang am Freitag einen 3:1-Sieg über den SV Feldkirchen im Rahmen der achten Runde in der Unterliga Ost.

Doppelschlag in Akt eins als Wegbereiter

Vor den Augen der 133 Zuschauer stellte Elias Johann Dorner das 1:0 für St. Michael/L. sicher (18.). Alexander Kirisits versenkte die Kugel wenig später zum 2:0 für den Gast (21.). Hernach scheiterten die Heimischen einmal an der Querlatte (33.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Bajro Besic beförderte das Leder zum 1:2 von SV Feldkirchen in die Maschen (56.) und ließ Hoffnungsschimmer auf ein Comeback aufkommen. Für das 3:1 von FC St. Michael/Lav. zeichnete Adnan Shabani verantwortlich (82.) und sorgte für die endgültige Entscheidung. Am Ende nahm St. Michael/Lav. beim SV M&R Feldkirchen einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Schlappe behält der SV Feldkirchen den dritten Tabellenplatz bei.

St. Michael/L. holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit dem Dreier sprang FC St. Michael/Lav. auf den vierten Platz der Unterliga Ost. Der Angriff von St. Michael/Lav. wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu.

Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Michael/L. bei. SV Feldkirchen verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Mit insgesamt zwölf Zählern befindet sich FC St. Michael/Lav. voll in der Spur.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist der SV Feldkirchen zu SC jobcreativ St. Stefan, am gleichen Tag begrüßt St. Michael/Lav. den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg vor heimischem Publikum.

Unterliga Ost: SV M&R Feldkirchen – FC St. Michael/Lav, 1:3 (0:2)

82 Adnan Shabani 1:3

56 Bajro Besic 1:2

21 Alexander Kirisits 0:2

18 Elias Johann Dorner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.