St. Michael/L. feiert klaren Gastspielerfolg bei Eisenkappel

Samstag, 21. Oktober 2023 21:09

Eisenkappel konnte St. Michael/Lav. nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel am Samstag an Spieltag 14 der Unterliga Ost mit 1:4. St. Michael/L. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Eisenkappel einen klaren Erfolg.

Souveräner Gastspielerfolg

Beide Teams verbuchten zum Start jeweils einen Stangenschuss. Adnan Shabani brachte FC St. Michael/Lav. in der neunten Minute nach vorn. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In der 65. Minute brachte Jan Philipp Schippel den Ball im Netz des Gasts unter. Nur Wimpernschläge später: Alexander Kirisits war zur Stelle und markierte das 2:1 von St. Michael/Lav. (65.). Für das 3:1 von St. Michael/L. zeichnete Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer verantwortlich (79.), der das Spielgerät nach einem Konter ins Kreuzeck bugsierte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Selvin Guso für einen Treffer sorgte (91.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC St. Michael/Lav. Eisenkappel 4:1.

FC Eisenkappel führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Hintermannschaft des Gastgebers steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 38 Gegentore kassierte Eisenkappel im Laufe der bisherigen Saison. FC Eisenkappel verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

St. Michael/Lav. stabilisiert nach dem Erfolg über Eisenkappel die eigene Position im Klassement. Die Offensivabteilung von St. Michael/L. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 38-mal zu. Nur zweimal gab sich FC St. Michael/Lav. bisher geschlagen.

Mit insgesamt 26 Zählern befindet sich St. Michael/Lav. voll in der Spur. Die Formkurve von FC Eisenkappel dagegen zeigt nach unten.

Eisenkappel tritt am Donnerstag, den 26.10.2023, um 15:30 Uhr, bei SC jobcreativ St. Stefan an. Zwei Tage später (14:00 Uhr) empfängt St. Michael/L. SC Launsdorf.

Unterliga Ost: FC Eisenkappel – FC St. Michael/Lav, 1:4 (0:1)

91 Selvin Guso 1:4

79 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 1:3

65 Alexander Kirisits 1:2

65 Jan Philipp Schippel 1:1

9 Adnan Shabani 0:1

