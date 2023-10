Liga-Leader St. Veit feiert klaren Heimsieg über Schlusslicht Maria Saal

Details Freitag, 20. Oktober 2023 22:37

SC St. Veit setzte sich standesgemäß gegen Maria Saal mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ SC St. Veit keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SK Maria Saal einen Sieg davon. Man stand sich an Spieltag 14 der Unterliga Ost gegenüber.

Souverän und deutlich - Heimsieg ohne Gefährdung

Heiko Norbert Springer brachte SC St. Veit in der siebten Minute nach vorn. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Moritz Johannes Kirbach (10.). Schon zu diesem frühen Zeitpunkt war die Partie vorentschieden. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Alexander Hofer stellte schließlich in der 81. Minute den 3:0-Sieg für SC St. Veit sicher. Schlussendlich verbuchte SC St. Veit gegen Maria Saal einen überzeugenden Heimerfolg.

Der Zu-null-Sieg lässt SC St. Veit passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. 50 Tore – mehr Treffer als der Tabellenprimus erzielte kein anderes Team der Unterliga Ost. SC St. Veit bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC St. Veit zwölf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SC St. Veit, was elf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SK Maria Saal weiter im Schlamassel. Mit erschreckenden 42 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich das Schlusslicht schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Maria Saal ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nach der klaren Niederlage gegen SC St. Veit ist der SK Maria Saal weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Ost.

Nächster Prüfstein für SC St. Veit ist SGA Sirnitz (Samstag, 14:00 Uhr). Maria Saal misst sich am selben Tag mit DSG Sele Zell (15:00 Uhr).

Unterliga Ost: SC St. Veit – SK Maria Saal, 3:0 (2:0)

81 Alexander Hofer 3:0

10 Moritz Johannes Kirbach 2:0

7 Heiko Norbert Springer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.