Neo-Coach Manuel Lips übernimmt die WSG Radenthein

Unterliga West

Details Mittwoch, 28. Februar 2024 20:30

Der Herbstdurchgang der Unterliga West war für die WSG Radenthein eine Achterbahnfahrt voller Herausforderungen. Trotz zweier Trainerwechsel fand das Team mit 12 Punkten aus 15 Spielen keinen festen Stand. Insgesamt sammelte die Truppe drei Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen. Doch mit Manuel Lips, einem altbekannten und erfahrenen Spieler, der nun das Traineramt übernimmt, erhofft sich die Mannschaft und der Verein eine Wende in der Rückrunde.

Durchwachsener Herbstdurchgang

Die erste Hälfte der Saison verlief für die WSG Radenthein alles andere als geplant. Trotz vielversprechender Führungen in den Spielen gelang es dem Team nicht, diese zu halten, was zu nicht notwendig gewesenen Niederlagen führte. „Wir konnten in vielen Spielen den Vorsprung nicht halten. Zudem haben wir zu viele Tore viel zu leicht bekommen", kommentierte Sektionsleiter Guido Preclik die Situation treffend. Die Enttäuschung über die verpassten Chancen war groß, und im Zuge dessen entschied sich der Verein im Herbst Maßnahmen zu ergreifen. Die Wege trennten sich von Bernhard Rekelj und Suvad Rovcanin, um einen neuen Impuls zu setzen und die Mannschaft auf Kurs zu bringen.

Rückkehrer für die Abwehr

Während der Winterpause verzeichnete die WSG Radenthein einige Veränderungen im Kader. Tobias Klug, Denis Sme und Slavicek Ziga haben den Verein verlassen, während mit Rok Jamsek (aus Slowenien), Peter Stojanovic (von Union Lind) und Rückkehrer Mario Tarmann (von Velden) neue Spieler dazustießen. Eine bedeutende Neuerung ist die Übernahme des Traineramts durch Manuel Lips. „Manuel wird durch seine spielerische Erfahrung primär auf der Linie coachen, könnte aber auch in wichtigen Situationen als Spieler fungieren", erklärte Preclik. Die Mannschaft befindet sich bereits im Training und plant zudem ein Trainingslager. Optimismus herrscht vor: „Ich freue mich, den Trainerposten zu übernehmen. Auch wenn es meine erste Trainerstation ist, habe ich ein gutes Gefühl und werde alles geben, um am Ende der Saison die Liga mit meiner Mannschaft halten zu können", so Manuel Lips zuversichtlich.

Klares Ziel: Klassenerhalt

Die WSG Radenthein strebt unter der neuen Führung vor allem eine Rückkehr zu alter Stärke an. Mit klaren taktischen Zielen vor Augen bereitet sich das Team intensiv auf das angestrebte Ziel, den Klassenerhalt, vor. „Ich bereite die Mannschaft vor allem taktisch auf die Saison vor", betonte Lips. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verbesserung der Defensive, um in der zweiten Hälfte der Saison weniger Tore zu kassieren. „Hinten taktisch gut stehen und effektiv nach vorne spielen. Das erwarte ich mir von meinen Jungs", fügte Lips hinzu. Die Spannung steigt, denn die erste Begegnung findet auf heimischem Boden gegen Matrei statt.